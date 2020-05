Pro AvO und die VitaPlus AG von Dr. Hartmann kooperieren (FOTO)

München (ots) - Die Initiative "pro AvO" baut ihr Apotheken-Netzwerk weiter aus. Die Apotheker-Kooperation VitaPlus AG und ihr Gründer, der Apotheker Dr. Stefan Hartmann, arbeiten künftig mit pro AvO zusammen. VitaPlus schließt sich damit der neuen branchenweiten Online-Plattform für Apotheken vor Ort an, die am 17. Juni offiziell präsentiert wird.Wenige Wochen vor dem Start des neuen Portals für Apotheken vor Ort, hat sich pro AvO die Unterstützung durch die Apotheker-Kooperation VitaPlus AG gesichert. Sie wurde von dem Apotheker Dr. Stefan Hartmann gegründet und hat über 50 unabhängige Apotheker als Mitglieder."Das Konzept einer offenen Plattform, ihre technische Umsetzung und die starken Partner hinter pro AvO haben mich überzeugt", sagt Dr. Stefan Hartmann, der auch Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen e.V. ist. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die pro AvO ein zukunftsfähiges Konzept an den Markt bringen wird", so Dr. Hartmann weiter."Wir freuen uns, mit der Apothekenkooperation VitaPlus und Dr. Hartmann unser Netzwerk unabhängiger Apotheker weiter ausbauen zu können. Mit unserer Branchenlösung stärken wir die Zukunftsfähigkeit selbständiger Apotheker vor Ort und die Rund-um-Versorgung der Patienten", sagt Peter Menk, Geschäftsführer von pro AvO. Man teile seit langem die gleiche Philosophie. "Dr. Hartmann setzt sich schon seit Jahren für eine Branchenlösung ein und hat insofern damit auch wichtige Impulse für die Entstehung der Initiative pro AvO gegeben. Deshalb freuen wir uns, dass ihn das Ergebnis überzeugt und er uns tatkräftig bei der Umsetzung und Weiterentwicklung unterstützt", freut sich Menk. Ziel der neuen Plattform ist es, digitale Nachfrage nach Apothekenleistungen und Medikamenten in die Apotheken vor Ort zu leiten. Neben dem einfachen technischen Anschluss arbeitet pro AvO zudem daran, die individuellen Leistungen der Apotheken-Kooperationen und Einzelapotheken auf dem pro AvO-Portal für die 82 Millionen Kunden in Deutschland sichtbar zu machen.Das neue Portal, die Marke und das besondere Konzept werden am 17. Juni von pro AvO der Öffentlichkeit vorgestellt. Pro AvO-Geschäftsführer Peter Menk präsentiert die offene Plattform zudem auf dem #DDA-Summit und steht dort auch für alle Fragen der Apotheker zur Verfügung. Das virtuelle Branchenevent von Steffen Kuhnert, dem Gründer von "Die Digitale Apotheke", findet am 18. Juni statt.Pressekontakt:Pro AvO GmbHPeter Menk, GeschäftsführerMobil: +49 161 94779260E-Mail: p.menk@pro-avo.dehttp://www.pro-avo.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135554/4609583OTS: pro AvO - DIE INITIATIVE für alle Apotheken vor OrtOriginal-Content von: pro AvO - DIE INITIATIVE für alle Apotheken vor Ort, übermittelt durch news aktuell