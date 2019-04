ProWein 2019: Die vielfältigen Pays d'Oc IGP Weine überzeugen Fachbesucher auf ganzer Linie (FOTO)

Heilbronn (ots) -Vom 17. - 19. März 2019 sind wieder zahlreiche Fachleute auf demDüsseldorfer Messegelände zusammengekommen, um an der ProWein 2019teilzunehmen. Die Weltleitmesse für Weine und Spirituosen feierte indiesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Fokus aufdem Weinland Frankreich. So haben die Experten aus den BereichenAnbau, Erzeugung, Gastronomie und Handel an insgesamt drei Tagenwieder die einzigartige Gelegenheit bekommen, die Weine aus dersüdfranzösischen Weindenomination Pays d'Oc IGP kennenzulernen.Ob Weiß, Rosé oder Rot - Pays d'Oc begeistert in allen Weinfarbenund jedem Weinstil. Die Winzer der Pays d'Oc IGP können immerhin auf58 Rebsorten zurückgreifen, um eine einzigartige Vielfalt an Weinenhervorzubringen. Interesse zeigten die Besucher der ProWein 2019 vorallem für Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Weinen undSpeisen. Die passenden Tipps dazu konnte Sommelière Verena Herzogbereitstellen, welche dem Publikum als deutschsprachige Expertindurchgängig am Gemeinschaftsstand für Fragen und Anregungen zurVerfügung stand. Sie ist diplomierte Weinakademikerin und seit vielenJahren bereits Pays d'Oc IGP Botschafterin in Deutschland. Beachtungfanden natürlich auch die Weine der Collection 2018, welche amGemeinschaftsstand ganztägig zur freien Verkostung angeboten wurden.Sie gehören als Botschafterweine zum Premiumsegment des Pays d'Oc IGPund spiegeln so dessen Vielfalt und Bandbreite wider. Besonders großwar in diesem Jahr zudem die Nachfrage nach Roséweinen. Pays d'Oc IGPist bedeutendster Produzent dieser Weinfarbe in Frankreich und so wares natürlich auch kein Zufall, dass Roséweine neben ausgewähltenWeißweinen eine Hauptrolle in den täglich durchgeführten Animationenbelegen durften."Schneeweißchen und Rosérot" als diesjähriges AnimationsmottoWährend der hochfrequentierten Animationen, welche täglich um11.30 Uhr sowie am Sonntag und Montag auch um 13.30 Uhr stattgefundenhaben, wurden auf der diesjährigen ProWein ausschließlich Weiß- undRoséweine präsentiert. Mit dem Motto "Schneeweißchen und Rosérot"haben die Pays d'Oc IGP Aussteller scheinbar genau ins Schwarzegetroffen. Selbst am sonst eher mäßig besuchten letzten Messetagkonnten alle Plätze der Animationen besetzt werden. Die dortvorgestellten Roséweine waren laut Herzog leicht und sommerlich unddurchaus für den alltäglichen Konsum geeignet. Insgesamt sind dieWeine - ganz gleich ob Weiß oder Rosé - durchweg gut angekommen. Sieseien fruchtig, machen Spaß und können zu jeder Gelegenheit genossenwerden, so die Pays d'Oc IGP Botschafterin. Sowohl charaktervolleRebsortenweine als auch ausgefallene Cuvées, welche ausentdeckungswerten Rebsorten, wie Vermentino und Semillon,zusammengestellt worden sind, waren unter den Animationsweinen zufinden. Und nicht zuletzt haben die sympathische Show mit derangenehmen Moderation von Verena Herzog und dem Koch Daniel Kiefer,welcher während der Shows am Stand passende Maultaschen in Weiß undRosé zubereitet hat, die Animationen zu einem vollen Erfolg werdenlassen. Dreierlei verschiedene Füllungen der Teigtaschen wurden aufdie Weine abgestimmt und haben das Besondere in ihnen hervorgehoben.Die Standparty vermittelt das mediterrane Lebensgefühl von Paysd'OcAusgelassene Stimmung herrschte dann am Montagabend, als zumwiederholten Male die Lounge-Party am Gemeinschaftsstand mit derentspannten Saxophonmusik von Marcellus Seng für den gelungenenAusklang eines erfolgreichen Messetags sorgte. Leckeres Fingerfood,zubereitet von Koch Daniel Kiefer, hat den Abend kulinarischabgerundet. In angenehmer, lockerer Atmosphäre wurde ausgelassengetanzt, das eine oder andere Glas Pays d'Oc IGP Wein verkostet undneue Kontakte geknüpft.Pays d'Oc Erzeuger zeigen sich sehr zufriedenAuch die 15 Produzenten, die ihre einzigartigen und kreativenWeine auf der ProWein 2019 vorgestellt haben, können auf einengelungenen Messeauftritt zurückblicken. Auf der ProWein herrscheimmer eine tolle Stimmung, die den Erzeugern sehr gefällt und aufungezwungener Ebene die Chance neuer Kontakte und der Durchführungvereinbarter Meetings bietet. Die Verkostungsworkshops bieten dabeiimmer die Möglichkeit, die Besucher an die Einzelstände zu locken,Bekanntschaften zu Importeuren herzustellen und sich untereinanderauszutauschen. Laut der Domaine la Provenquière war es "die besteProWein seit 15 Jahren".Besuchen Sie auch unsere Bildergalerie zur ProWein 2019 unter:https://paysdocigp-weine-erleben.de/after-prowein-2019Pressekontakt:Miriam LöberBereich Public Relations für Pays d'OC IGPHETTENBACH GMBH & CO KGTel. + 49 7131 7930 - 161pr@hettenbach.deOriginal-Content von: InterOc Fachverband für "Pays d'Oc IGP" Weine, übermittelt durch news aktuell