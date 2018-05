Unterföhring (ots) -Premiere. ProSieben geht mit seinem ersten eigenen Web-Format anden Start: Das Digital Original "Let's Face Reality - Vom Laufstegins Leben" ist die erste Eigenproduktion des Senders, die nicht imTV, sondern exklusiv ab 17. Mai aufwww.prosieben.de/tv/lets-face-reality und in den ProSieben Apps zusehen ist. In der vierteiligen Reality-Serie werden Newcomer-Modelsund Influencerinnen auf ihrem Weg zum großen Erfolg begleitet. Wieschafft man es, für eine der internationalen Fashion Weeks gebucht zuwerden? Wie viel Arbeit steckt in einem Posting für Instagram? Wieist es, sein Privatleben für hunderttausende Follower zudokumentieren? Für das erste Digital Original auf ProSieben.degewähren sieben ehemalige #GNTM-Kandidatinnen sehr persönlicheEinblicke in ihr Leben voller beruflicher und privaterHerausforderungen. "Let's Face Reality" zeigt, wie es hinter denKulissen des Modelbusiness aussieht.Alle vier Folgen von "Let's Face Reality" werden am 17. Mai nurauf www.prosieben.de/tv/lets-face-reality, mobil in der App und aufdem SmartTV veröffentlicht.Aktuelle Infos rund um das neue Digital Original "Let's Face Reality"finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentCarina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephanie BruchnerTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell