Im Bild: Wolverine/Logan (Hugh Jackman) fährt noch einmal dieKrallen aus! Um die elfjährige Mutantin Laura (Dafne Keen) zubeschützen, stellt sich der gealterte Held ein letztes Mal seinenErzfeinden. James Mangolds Blockbuster setzt auf Charaktere undEmotionen und wurde mit einer OSCAR® Nominierung belohnt ...ProSieben zeigt "Logan - The Wolverine" am Dienstag, 1. Januar 2019,um 22:40 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.