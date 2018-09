Unterföhring (ots) - Stars im Battle-Modus! ProSieben zeigt 2019sechs Ausgaben von "Schlag den Star" live am Samstagabend. Bereits am8. Dezember zeigt der Sender am Samstag zum Auftakt der Showreihe einspannendes Promi-Duell.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Sommer-Ausgaben von'Schlag den Star' haben gezeigt, wie viel Kraft in dieser Markesteckt. ProSieben freut sich auf sieben neue Ausgaben. Live. Undimmer wieder mit neuen Stars."Bei "Schlag den Star" treten jeweils zwei Prominente im direktenDuell gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness,Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält100.000 Euro. Die Sommerausgaben von "Schlag den Star" überzeugten2018 mit Marktanteilen von bis zu 15,4 Prozent bei den 14- bis49-Jährigen. * Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:26.09.2018Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89]9507-1158, -88 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell