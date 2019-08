ProSieben und ProSieben MAXX verlängern NFL-Vertrag

Unterföhring (ots) - ProSieben MAXX und ProSieben bleiben dieerste Adresse für Football im deutschen Free-TV. Darauf haben sich7Sports, die Sport-Business-Unit der ProSiebenSat.1 Media SE, und dieNational Football League (NFL) geeinigt und ihre erfolgreicheZusammenarbeit über die Saison 2019/2020 hinaus verlängert.Alexander Rösner, Sportchef "ran": "Die NFL jeden Sonntag zurbesten Sendezeit im Free-TV zu zeigen, das war vor vier Jahren einmutiger Traum. Heute sind wir stolz, dass unser Partner NFL diesenstrategischen Weg weiter mit uns gemeinsam gehen wird und wir künftignoch mehr Football auf ProSieben und ProSieben MAXX senden werden.Bereits in dieser Saison bauen wir unsere NFL-Berichterstattungweiter aus: Wir verdoppeln die Sendezeit unseres wöchentlichenMagazins #ranNFLsüchtig und strahlen noch mehr Spiele auf ProSiebenaus."Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben und ProSieben MAXX: "DieRekordwerte auf ProSieben und ProSieben MAXX aus der vergangenenSaison machen deutlich: Das Interesse an American Football wächst undwächst und wächst in Deutschland. Ich freue mich, dass wir dieseErfolgsgeschichte gemeinsam mit der NFL fortführen können. Unser 'ranFootball'-Team schafft es mit seinem eigenen, unverwechselbarenSpirit, die NFL Woche für Woche dem TV-Zuschauer näher zu bringen.Die Jungs machen einfach einen phänomenalen Job. ProSieben undProSieben MAXX sind heiß auf die nächsten Seasons."Christopher Halpin, Chief Strategy and Growth Officer NFL: "Wirfreuen uns, die Partnerschaft mit ProSieben und ProSieben MAXX zuverlängern. Deutschland ist ein entscheidender Markt für die NFL, undProSieben ist für uns ein hervorragender Partner, der den Fanserstklassige Berichterstattung und Inhalte bietet."Die 100. NFL-Season startet in der Nacht von Donnerstag, 5.September, auf Freitag, 6. September 2019, live auf ProSieben - mitdem Season-Kickoff Green Bay Packers gegen Chicago Bears. Ab dem 8.September 2019 können sich Football-Fans wieder auf ihre wöchentlicheDosis #ranNFLsüchtig freuen. Die Sendezeit des Live-Magazins(sonntags, 18:00 Uhr) verdoppelt sich auf sechzig Minuten. Ab 19:00Uhr zeigt ProSieben MAXX #jedenverdammtenSonntag zweiLiveübertragungen pro Spieltag. Hinzu kommen vier NFL InternationalGames live aus London sowie die NFL-Playoffs, die zwischen beidenFree-TV-Sendern aufgeteilt werden. Der Super Bowl wird 2020 exklusivvon ProSieben live übertragen, der Pro Bowl von ProSieben MAXX. Nochmehr Football auf ran.de und in der neuen ran-App: Neben zusätzlichenLive-Spielen, jeder Menge Hintergrundberichten und Exklusiv-Inhaltenrund um die NFL bietet ran.de mit dem "NFL Fantasy Manager", der"Super Bowl Challenge" während der Playoffs und einem neuen "NFLTippspiel" der deutschen Football-Community verschiedene Games mitattraktiven Preisen, darunter eine Reise zum Pro Bowl in die USA.Die NFL auf ProSieben MAXX und ProSieben im Überblick:Sonntag, 1. September 201918:00 Uhr #ranNFLsüchtig Season Kickoff mit Jan Stecker, PatrickEsume, Björn Werner und Christoph "Icke" DommischFreitag, 6. September 2019Season-Kickoff live auf ProSieben und ran.de:2:15 Uhr Green Bay Packers @ Chicago Bears mit Jan Stecker, PatrickEsume, Christoph "Icke" DommischSonntag, 8. September 2019Start Regular Season auf ProSieben MAXX und ran.de:18:00 Uhr Magazin #ranNFLsüchtig19:00 Uhr Los Angeles Rams @ Carolina Panthers (Stecker, Werner,Esume, Dommisch)22:25 Uhr New York Giants @ Dallas Cowboys (Spengemann, Motzkus,Dommisch)In der Zusammenfassung: Indianapolis Colts @ Los Angeles ChargersIm Livestream auf ran.de:19:00 Uhr Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars (Schenk)Sonntag, 15. September 201918:00 Uhr Magazin #ranNFLsüchtig19:00 Uhr Seattle Seahawks @ Pittsburgh Steelers (Stecker, Esume,Dommisch)22:25 Uhr Kansas City Chiefs @ Oakland Raiders (Spengemann, Werner,Dommisch)In der Zusammenfassung: New Orleans Saints @ Los Angeles RamsIm Livestream auf ran.de:19:00 Uhr Minnesota Vikings @ Green Bay Packers (Oberbach)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / SportsChristiane MaskeTel: 089/9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell