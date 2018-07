Unterföhring (ots) - Bestwert für "Die Besten"! Mit der drittenAusgabe der neuen Rankingshow überzeugt ProSieben mit sehr guten 11,8Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern in derPrimetime. Janin Ullmann präsentierte "Die 33 unglaublichsten Pannenaller Zeiten".Bester Sender am Donnerstag: ProSieben holt sich denTagesmarktsieg mit starken 11,2 Prozent (Z. 14-49 J.).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 13.07.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1125Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell