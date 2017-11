"ProSieben startet mit einem Big Bang ins Jahr 2018"

Unterföhring (ots) -- "Die Simpsons", Staffel 28 (Teil 2), Dienstag, 2. Januar- "Family Guy", Staffel 16, Dienstag, 2. Januar- "Get the F*ck out of my House", Donnerstag, 4. Januar- "Die Promi-Darts-WM 2018", Samstag, 6. Januar- American Football, Sonntag, 7. Januar- "The Big Bang Theory", Staffel 11, Montag, 8. Januar- "Young Sheldon", Montag 8. Januar- "Zoo", Staffel 3, Mittwoch, 10. Januar- American Football, Samstag, 13. JanuarFünf US-Serien mit neuen Folgen/Staffeln, eine Eventshow, vielSport und eine neue Reality-Showreihe: In den ersten Tagen des neuenJahres zündet ProSieben ein Feuerwerk für seine Zuschauer. "YoungSheldon", das erfolgreiche Spin-Off von "The Big Bang Theory", läuftgemeinsam mit dem Staffelstart von "The Big Bang Theory" ab Montag,8. Januar. Donnerstags heißt es ab 4. Januar "Get the F*ck out of myHouse". Phil Taylor und Tim Wiese stehen am Samstag, 6. Januar, in"Die Promi-Darts-WM 2018" an der Darts-Scheibe. Und ab Sonntag, 7.Januar, startet auf ProSieben mit #ranNFL die heiße Phase vor demSuper Bowl am 28. Januar. ProSieben überträgt ein Wild Card-Spiel ab22:30 Uhr. Schon am ersten Werktag des Jahres, am 2. Januar, startetProSieben die jungen Erfolgsserien "Die Simpsons" und "Family Guy"mit neuen Folgen.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "ProSieben startet mit einem BigBang ins Jahr 2018. In jedem Genre setzen wir in den ersten zweiWochen auf neue Programme. Mit 'Get the F*ck out of my House' zeigenwir eine elektrisierende Strategie-Reality-Show. 100 Menschen ineinem Haus. Mit welchem Plan schafft man es, am längsten in dem Hauszu bleiben. Persönlich freue ich mich besonders auf 'Young Sheldon'.Die Serie macht Spaß - und ist in den USA sehr vielversprechendgestartet. Wir programmieren sie direkt nach 'The Big Bang Theory' -genauso wie in den USA. Und ab dem 7. Januar stimmen wir unsereZuschauer mit regelmäßigen #ranNFL-Spielen auf den Super Bowl LIIein.""Young Sheldon": The Little Bang Theory1989, Texas: Der neunjährige Sheldon Cooper (Iain Armitage) isthochintelligent und alles andere als angepasst. In welch skurrileAlltagssituationen ihn das führt und wie seine Familie ihn zu demgemacht hat, der er heute ist, erzählt das Comedy-Prequel zurErfolgs-Sitcom "The Big Bang Theory"."The Big Bang Theory": Eine große Frage und ein kleines BabyAmy (Mayim Bialik) ist nach dem Finale von Staffel 10 noch eineAntwort schuldig: Sagt sie "ja" zu Sheldons (Jim Parsons) Antrag?Wird es eine Nerd-Hochzeit geben? Und bei welchem der Paare istbereits Nachwuchs unterwegs?"Zoo": Die finale Staffel des Science-Fiction-SpektakelsDie Menschheit ist immer noch dem Untergang geweiht. Es wurde zwareine Heilung für die gefährliche Seuche gefunden, durch die sichTiere in aggressive Bestien verwandelt haben. Aber das Serum hatsämtliche Menschen steril gemacht. Außerdem bedrohen mutierte Bestiendie Menschen."Die Simpsons": Rache ist gelbDas gab es bei "Die Simpsons" noch nie: Die Kult-Familiebestreitet ihre erste einstündige Episode - eine Parodie auf denKino-Hit "Der große Gatsby"! In der Folge "Der große Phatsby" rächtsich Mr. Burns mit Homers und Barts Hilfe an einem Musik-Mogul, derihn in den Bankrott getrieben hat ..."Family Guy": Homecoming Ball mit Taylor SwiftDie Chaotentruppe aus der Feder von Comedian Seth MacFarlane ("TheOrville") geht in die 16. Staffel. Und da holt sich die Familie mitPopstar Taylor Swift berühmte Unterstützung: Sohn Chris führt dieSängerin tatsächlich zum Homecoming Ball aus. Taylor Swift willeigentlich nur schnell wieder Schluss machen, um einen Song drüber zuschreiben!"Get the F*ck out of my House": Wer wohnt am längsten?100 Kandidaten ziehen in ein Einfamilienhaus mit 116Quadratmetern. Ihr Ziel: Nach vier Wochen als Letzter das Haus zuverlassen - und 100.000 Euro zu gewinnen. Dabei hilft eine klugeSpiel-Strategie, jede Menge Menschenkenntnis und Durchhaltevermögen.Wann gibt der erste Kandidat freiwillig auf? Wer kommt am besten mitder Situation klar - und wohnt am längsten von allen im Haus?"Die Promi-Darts-WM 2018": Titelverteidiger Tim WieseTim Wiese will seinen Titel in der Event-Show "Die Promi-Darts-WM2018" verteidigen. Acht prominente Darts-Amateure spielen mit achtProfis aus der Weltelite ein sehr besonderes Turnier. Mit dabei: PhilTaylor und Michael van Gerwen, der 2017 mit Tim Wiese gewonnen hat.#ranNFL: Wer zieht in den Super Bowl 2018?ProSieben startet am Sonntag, 7. Januar, mit zwei Spielen (1:45sowie 22:30 Uhr) der ersten Playoff-Runde (Wild Card Round) seinenWeg zum Super Bowl LII. Eine Woche später laufen am Samstag undSonntag ab 22:30 Uhr die Divisional Rounds auf ProSieben.Weitere Infos auf der Presse-Lounge unter http://presse.prosieben.de.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHPressesprecher ProSiebenChristoph KörferTel. +49 [89] 9507-1178Christoph.Koerfer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell