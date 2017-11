ProSieben schenkt seinen Fans ein exklusives Konzert von P!NK

Unterföhring (ots) -Einzigartig und nicht käuflich: ProSieben holt Megastar P!NK nachDeutschland zum kleinsten und exklusivsten Konzert des Jahres. DerSuperstar wird am Samstag, 9. Dezember 2017, live und vor nur wenigenhundert Fans beim PROSIEBEN IN CONCERT in Berlin die Bühne rocken!Der Clou: Die rund 500 Tickets für das Konzert gibt es nirgends zukaufen, man kann sie nur auf www.ProSieben.de/PINK gewinnen.Alexander Wagner, Vice President Marketing ProSieben: "P!NK fülltriesige Hallen und Stadien, für ProSieben tritt sie exklusiv vor ganzkleinem Publikum auf. Und wir schenken mit PROSIEBEN IN CONCERTunseren Zuschauern und Fans ein Event, dass man sich so nicht kaufenkann. We Love To Entertain You!"Wieder da: Mit ihrem ersten Studioalbum seit fünf Jahren, "BeautifulTrauma", feiert Superstar P!NK nach ihrer Babypause ihr großesComeback - mit prominenter Unterstützung: Neben Steve Mac und JohnnyMcDaid wirkten u.a. Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, JuliaMichaels, Greg Kurstin und Busbee an den Songs mit. Die Single "WhatAbout Us" wurde vorab veröffentlicht und kletterte bereits in über 70Ländern auf Platz eins der iTunes-Charts, darunter auch Deutschlandund England. Die Tour zum neuen Album beginnt am 1. März 2018 in denUSA. Exklusiv für PROSIEBEN IN CONCERT besucht P!NK vorher nochDeutschland.PROSIEBEN IN CONCERT: Tickets ab 10. November 2017 aufwww.prosieben.de/PINK.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR - Communication ProjectsDagmar BrandauTel: 089/9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comwww.presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell