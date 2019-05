Unterföhring (ots) - Starke Premiere: Die neue Show-Reihe "Joko &Klaas gegen ProSieben" begeistert am Dienstagabend die Zuschauer undüberzeugt mit sehr starken 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen. ProSieben ist mit 11,6 Prozent Tagesmarktanteilsouveräner Marktführer am Dienstag und dominiert die Prime Time. Inder ProSieben Relevanz-Zielgruppe der jungen Zuschauer (14-39 Jahre)erzielt "Joko & Klaas gegen ProSieben" sogar herausragende 20,3Prozent Marktanteil.Im Anschluss startet auch die neue ProSieben Comedy-Show "1:30"mit guten 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Zum Show-Auftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben" besiegen JokoWinterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber nach siebenSpielrunden und gewinnen damit 15 Minuten Live-Sendezeit. ProSiebenräumt als Gewinn die Prime Time frei und zeigt "Joko & Klaas LIVE"bereits heute Abend um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. DerSerien-Mittwoch mit "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" beginnt damitab 20:30 Uhr.In "Joko & Klaas LIVE" dürfen die beiden tun und lassen, was siewollen. Den Inhalt bestimmen die beiden völlig frei, niemand weiß,was heute Abend geschehen wird. ProSieben distanziert sich vonsämtlichen Inhalten von "Joko & Klaas LIVE". Die 15-minütigeLive-Sendung aus Berlin wird ein einziges Mal und ausschließlich aufProSieben zu sehen sein. Die Revanche erfolgt am Dienstag, um 20:15Uhr in "Joko & Klaas gegen ProSieben".Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:29.05.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell