Unterföhring (ots) -Souveräner Auftakt in die neue Staffel: "Joko & Klaas gegenProSieben" begeistert am Dienstagabend sehr starke 14,7 Prozent der14- bis 49-jährigen Zuschauer in der Prime Time. ProSieben gewinntmit einem Tages-Marktanteil von 11,6 Prozent (14-49 J.) den Dienstag.Im Anschluss startet die neue Staffel der Comedy-Serie "jerks." sostark wie nie mit sehr guten 11,2 Prozent bei den 14- bis49-Jährigen.Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf besiegen ihrenArbeitgeber am Dienstagabend nach sieben Spielrunden und gewinnendamit 15 Minuten Live-Sendezeit. Deshalb räumt ProSieben als Gewinnseine Prime Time am heutigen Mittwochabend frei und zeigt "Joko &Klaas LIVE" um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Der Serien-Mittwochmit "9-1-1 Notruf L.A." beginnt um 20:30 Uhr.In "Joko & Klaas LIVE" dürfen die beiden tun und lassen, was siewollen. Niemand weiß, was passiert. Den Inhalt bestimmen Joko & Klaasvöllig frei. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von"Joko & Klaas LIVE". Die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin wird eineinziges Mal und ausschließlich auf ProSieben und auf Joyn zu sehensein. Die Revanche erfolgt am Dienstag, um 20:15 Uhr in "Joko & Klaasgegen ProSieben".Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:09.10.2019 (vorläufig gewichtet)