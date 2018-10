Unterföhring (ots) - Starke Fortsetzung für "The Voice ofGermany": Mit wunderbaren 19,3 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre)gewinnt ProSieben die Prime Time am Donnerstag."Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf feiert im Anschlussmit 12,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) den besten Wert desJahres. ProSieben holt sich mit sehr guten 12,8 Prozent Marktanteilden Tagesmarktsieg am Donnerstag.Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 28. Oktober, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Shireen Nikolic (27, Wien, Österreich), Johannes Holfeld (37,Berlin), Leanne Metzger (20, Berlin), Igor Quennehen (29, Hamburg),Diana Babalola (26, Hannover), Tabea Sawatzky (27, Berlin), AndreasHauser (25, Ellmannsweiler bei Biberach), Steffen Frommberger (36,Schönstädt bei Erfurt), Lia Joham (21, Graz, Österreich), FelixKohlhoff (23, Stuttgart), John Alexander Garner III (34, Heidenheim),Guido Goh (48, Nordhastedt bei Rendsburg)Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 26.10.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell