ProSieben feiert superstarken Mad Monday

13. November 2018. Verrückter Mad Monday!ProSieben überzeugt mit sehr starken 12,7 Prozent Tagesmarktanteilbei den 14- bis 49-Jährigen. Mit hervorragenden 19,0 ProzentMarktanteil für "The Big Bang Theory" (20:15 Uhr) und 15,0 ProzentMarktanteil für "Young Sheldon" (20:45 Uhr) feierte ProSiebenherausragende Werte für die letzten Folgen der laufenden Staffeln.Bereits im Januar geht es mit neuen Episoden beider Serien weiter."The Middle" erzielte um 21:15 Uhr sehr gute 12,8 Prozent Marktanteil(E 14-49 J.). "Late Night Berlin" überzeugte um 23:10 Uhr mit guten10,7 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe. Schon am Nachmittagfeierte "taff" mit 17,5 Prozent Marktanteil einen Jahresbestwert beiden 14- bis 49-Jährigen (17:00 Uhr).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:13.11.2018 (vorläufig gewichtet: 12.11.2018)