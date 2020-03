Unterföhring (ots) - Unterhaltung, wenn sie gebraucht wird: Im wöchentlichen Podcast "Baywatch Berlin" trifft sich Klaas Heufer-Umlauf mit den anderen beiden. Die anderen beiden sind Jakob Lundt und Thomas Schmitt, langjährige Freunde und Arbeitskollegen von Klaas. Ein Podcast, in dem drei Medienheinis mit brüchigen Fistelstimmen und solidem Realschulbackground die Welt verstehen wollen, und ihre Erkenntnisse ungefiltert an die nachfolgenden Generationen weitergeben.Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb wird dem erfolgreichen Audio-Podcast jetzt einmalig auch das Bild dazu spendiert. Mit "Baywatch Berlin" zeigt ProSieben zum ersten Mal einen Podcast im Fernsehen. Bereits diesen Donnerstag, um 23:30 Uhr begrüßen Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt die Zuhörer und erstmals auch die Zuschauer aus ihrem Podcast-Aufnahmestudio und besprechen in gemütlicher Atmosphäre die kleinen und großen Themen des Alltags.Produziert wird "Baywatch Berlin" vom Berliner Podcast-Label Studio Bummens in Zusammenarbeit mit der Florida Entertainment GmbH. Vermarktung und Vertrieb erfolgt über die Starwatch Podcast Factory, dem Podcast-Label von ProSiebenSat.1."Baywatch Berlin" - am Donnerstag, 26. März, um 23:30 Uhr auf ProSieben und auf Joyn sowie überall, wo es Podcasts gibtHashtag zum Podcast: #BaywatchBerlinBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 89 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktion Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4555202 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell