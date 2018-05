Unterföhring (ots) - Mehr Shows, mehr Stars, mehr Entertainment:ProSieben lässt zu den ProSieben-Sommerspielen am Show-Donnerstagantreten. In neuen Ausgaben von "Schlag den Star" (Donnerstag, 26.Juli und 9. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben) und "TEAMWORK - Spielmit deinem Star" (Donnerstag, 2. und 16. August, um 20:15 Uhr)spielen Prominente für ihren eigenen Ehrgeiz und ihre Fans inWissens-, Ausdauer-, Sport- und Geschicklichkeitsspielen um Sieg oderNiederlage.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Für dieProSieben-Sommerspiele im August kehren mit 'TEAMWORK' und 'Schlagden Star' zwei starke und beliebte Show-Marken zurück, die fürspannende Unterhaltung und große Namen stehen. Wir erleben Promis mitKampfgeist, die sich für ihre Fans ins Zeug legen oder im Duell umihren eigenen Sieg kämpfen."In "Schlag den Star" treten zwei Promis in mehreren Runden imdirekten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf undFitness, um Blamieren oder Kassieren, um Alles oder Nichts. Nur einergewinnt die Siegesprämie, der andere geht leer aus. Elton führt bei"Schlag den Star" durch den Abend.Bei "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" kämpfen Prominente fürjeweils einen ihrer Fans gegeneinander in Duellen um den Jackpot.Star und Fan bilden ein Team, der Fan entscheidet vor jeder Runde, obsein Star für ihn antritt. Jeannine Michaelsen moderiert "TEAMWORK -Spiel mit deinem Star".Tickets für "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" sind ab sofortunter https://tickets.endemolshine.de erhältlich, derTicketvorverkauf für "Schlag den Star" startet in Kürze unterhttps://brainpool-tickets.de."Schlag den Star" und "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" ab 26.Juli, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell