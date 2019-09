Unterföhring (ots) -9. September 2019. Batman ist ein echter (Bau-)Klotz: Zwar rettetder überhebliche Einzelgänger immer mal wieder die Welt vor demdurchgeknallten Joker. Aber daran hat der selbstverliebte Rächerschon lange keinen Spaß mehr. Denn bis auf seinen treuen DienerAlfred ist er auf seinem gewaltigen Landsitz Wayne Manor nach getanerArbeit mutterseelenallein. Bis er eines Tages aus Versehen denWaisenjungen Dick adoptiert ... Nach dem Erfolg von "The Lego Movie"(2014) weist auch der zweite Film der Reihe eine unglaubliche Dichtean Gags auf. Dabei beschränken sich die Macher durchaus nicht nur aufdas Batman-Universum. Zu den auftretenden Superhelden gesellen sichu.a. Lord Voldemort ("Harry Potter"), Sauron ("Herr der Ringe"), KingKong und sogar Superman.ProSieben zeigt "The Lego Batman Movie" am Sonntag, 15. September2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Genau wie ein Miniatur-Universum, das aus Millionen von kleinenPlastik-Bausteinen besteht, so könnte THE LEGO BATMAN MOVIE von einemRaum voller verrückter Genies zusammengesetzt worden sein, die sichin einem gut choreographierten Ballett der Kreativität bewegen. DerFilm ist gleichzeitig episch und bescheiden." MICHAEL O'SULLIVAN, THEWASHINGTON POST"The Lego Batman Movie" (OT: " The Lego Batman Movie ") AmSonntag, 15. September 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TVUSA 2017 Genre: Animation Regie: Chris McKayPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice PresidentKommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 ·D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.presse-prosieben.deBildredaktion:Alexandra Schmitt Tel. +49 [89] 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unterwww.p7s1-pr.de .Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell