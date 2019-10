Unterföhring (ots) -1. Oktober 2019. Eines der größten Rätsel des Star-Wars-Universumswird endlich gelöst: Wie gelangten die Pläne des Todessterns vor denEreignissen von "Episode IV" in die Hände der Rebellen-Allianz? In"Rogue One" erzählt "Godzilla"-Regisseur Gareth Edwards, wie einebunt zusammengewürfelte Bande um die toughe Jyn (Felicity Jones) aufeine selbstmörderische Mission zum Wüstenmond Jedha aufbricht. Um demskrupellosen, imperialen Chef-Entwickler Kennic (Ben Mendelsohn) dieKonstruktionsunterlagen der gewaltigsten Waffe des Universums zuentreißen, muss sich Jyn jedoch ihrer eigenen, traumatischenVergangenheit stellen: Ihr Vater Galen (Mads Mikkelsen), selbst eingenialer Konstrukteur, wurde vor vielen Jahren von Kennic in seineDienste gezwungen, nachdem Jyns Mutter vor ihren Augen erschossenwurde ... ProSieben zeigt "Star Wars: A Star Wars Story" am Sonntag,6. Oktober 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Rogue One: A Star Wars Story" (OT: "Rogue One: A Star WarsStory") Am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal imFree-TV USA 2016 Genre: Action Regie: Gareth EdwardsPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice PresidentKommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 ·D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.presse-prosieben.deBildredaktion:Alexandra Schmitt Tel. +49 [89] 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unterwww.p7s1-pr.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell