17. September 2019. Britanniens geheimsteGeheimdienst-Organisation Kingsman hat einen neuen Feind: Poppy Adams(OSCAR® Gewinnerin Julianne Moore) ist die größenwahnsinnigeAnführerin des Drogenkartells "The Golden Circle". Diese lässtbeinahe alle Londoner Snob-Agenten bei einem Raketenangriff töten."Kingsman"-Frischling Eggsy (Taron Egerton) muss sich dringendVerbündete bei seinen US-Kollegen vom Geheimdienst "Statesman" suchen ... Regisseur Matthew Vaughn ("Kick-Ass") legte für den zweiten Teilseines Agenten-Spektakels noch eine ordentliche Schippe mehr Actionund Gags drauf. Vor allem aber fällt die Verstärkung durch etlicheHollywood-Stars auf: U.a. tritt Frauenschwarm Channing Tatum ("MagicMike") als handfester Cowboy auf. ProSieben zeigt "Kingsman: TheGolden Circle" am Sonntag, 22. September 2019, um 20:15 Uhr zumersten Mal im Free-TV."Kingsman: The Golden Circle" (OT: "Kingsman: The Golden Circle")Am Sonntag, 22. September 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal imFree-TV GB/USA 2017 Genre: Action Regie: Matthew Vaughn