"ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona": Ministerpräsident Markus Söder, Unternehmer Frank Thelen, Prof. Dr. Alexander Kekulé und Psychotherapeutin Beate Leinberger beantworten Zuschauerfragen

Unterföhring (ots) - ProSieben-Zuschauer fragen, Experten antworten: Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Arzt und Biochemiker Prof. Dr. Alexander Kekulé, Unternehmer Frank Thelen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Beate Leinberger beantworten die Fragen des ProSieben-Publikums - im interaktiven Live-Talk "ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona", morgen Abend um 20:15 Uhr. Moderiert wird der zweistündige Live-Talk von Stefan Gödde. Social-Media-Reporterin ist Claire Oelkers.Die Zuschauer können ab sofort über die ProSieben-Kanäle auf Facebook (www.facebook.com/ProSiebenLIVE), Instagram und Twitter (Hashtag #ProSiebenLIVE) oder per WhatsApp an 0175 1815 000 ihre Fragen einreichen. Während der Sendung können Zuschauer außerdem live über die eingeblendete Call-in-Nummer ihre Fragen stellen.Produziert wird der Live-Talk von RedSeven Entertainment."ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona", am Mittwoch, 25. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben