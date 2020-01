Unterföhring (ots) -Was hat ein Kabel mit "The Masked Singer" zu tun? Wozu gehören diegelben Fussel? Wer braucht eine Schlafmaske? Wofür ist derFeuerlöscher? Es sind die ersten Indizien auf die noch geheimenKostüme für die zweite Staffel der ProSieben-Erfolgsshow "The MaskedSinger".Zehn neue Stars unter zehn neuen Masken und ein neuer Sendetag:Moderator Matthias Opdenhövel lädt die Zuschauer ab dem 10. März 2020immer dienstags live auf ProSieben ein, gemeinsam mit dem Rateteamdas größte TV-Rätsel zu lösen: Welche Stars verbergen sich unter denMasken in der für den Grimme Preis nominierten besten verrücktestenShow der Welt? Und wer entschlüsselt das Rätsel, in welche Figurendie prominenten Undercover-Sänger 2020 schlüpfen?ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'The Masked Singer' istGute-Laune-Lagerfeuer-Live-TV im besten Sinne. Wir sind stolz darauf,dass sich so viele Zuschauer in die Show verliebt haben. Das ganzeTeam im Sender und bei EndemolShine arbeitet mit viel Leidenschaft ander zweiten Staffel von 'The Masked Singer'. Die Fans dürfen sich aufgroße Überraschungen unter den Masken gefasst machen. Ich kann denStart kaum erwarten!""The Masked Singer" wird produziert von EndemolShine Germany. Ticketsfür "The Masked Singer" gibt es ab sofort unterhttps://tickets.endemolshine.de/.Die Erfolgs-Show "The Masked Singer"Ein internationaler Hit: "The King of Mask Singer" (Originaltitel)des südkoreanischen TV-Senders MBC wurde mittlerweile in 50 Länderverkauft. ProSieben ist der erste Sender weltweit, der dieGesangs-Quiz-Show live zeigte. Im Frühjahr folgt Puls 4 (Österreich)mit einer Live-Version.Die erste Staffel in Deutschland begeisterte mit einemdurchschnittlichen Marktanteil von 28,8 Prozent* (Z.14-49J) und istdamit die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen.Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichenin aufwändigen, überdimensionalen Kostümen auf, die sie komplettverhüllen. Das Rateteam und die Zuschauer können über die Identitätder Stars hinter den Masken nur spekulieren - die einzigenAnhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, dieBühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrerSongs."The Masked Singer" ab Dienstag, 10. März 2020, 20:15 Uhr, LIVE aufProSieben und auf Joyn.Mehr zu "The Masked Singer" und ein Video-Clip mit den erstenIndizien zu den neuen Masken auf www.themaskedsinger.deBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.1.2020Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 89 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4498522OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell