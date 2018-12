ProSiebenSat.1 und RTL: Komplett abgeblitzt!

ProSiebenSat.1 muss Abfuhr verdauen: Nachdem der Unterföhringer Medienkonzern in den letzten Monaten immer wieder den Konkurrenten RTL aufgefordert hatte, bei einem gemeinsamen großen deutschen Streamingprojekt mitzuwirken, will dieser nun offenbar eigene Wege gehen. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit.

RTL will eigene Plattform forcieren

Demnach werde RTL seine eigene Videoplattform nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich und die Niederlande ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.