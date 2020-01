ProSiebenSat.1 und HD PLUS verlängern erfolgreiche Partnerschaft // Start von Kabel Eins Doku HD über Astra

Unterföhring (ots) -- HD-Sender von ProSiebenSat.1 auch zukünftig im HD PLUS Portfolio- Vereinbarung umfasst Verbreitung der linearen Free-TV-Sendersowie non-lineare Services- Premiere: Kabel Eins Doku HD startet am 17. Januar via Satellit- Zukünftig noch mehr UHD-Inhalte von ProSiebenSat.1Unterföhring/Luxemburg, den 15. Januar 2020 - Die ProSiebenSat.1 Media SE und HDPLUS haben einen langfristigen Distributionsvertrag geschlossen. Dadurch könnendie Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe in HD auch weiterhin über HD PLUS empfangenwerden. Mit dem Start von Kabel Eins Doku HD erhalten Zuschauer, die ihreTV-Sender über Satellit empfangen, ab 17. Januar zudem einen zusätzlichenHD-Sender.Durch den Distributionsvertrag werden ProSieben HD, SAT.1 HD, Kabel Eins HD,sixx HD, SAT.1 Gold HD und ProSieben MAXX HD sowie nun auch erstmals Kabel EinsDoku HD innerhalb des HD PLUS Paketes empfangbar sein. Darüber hinaus beinhaltetder Distributionsvertrag eine non-lineare Verbreitung der HD-Inhalte sowieRechte für SmartTV- und mobile Anwendungen. Dadurch können HD PLUS Kunden überFeatures wie Instant Restart, die Mediatheken und die App für Smart TVs nochkomfortabler auf die Inhalte der ProSiebenSat.1-Sender zugreifen.Technische Basis hierfür ist ein langfristiger Vertrag zur Nutzungentsprechender Satellitenkapazitäten über Astra 19,2 Grad Ost, der dieunverschlüsselte Verbreitung der SD-Sender, die Verbreitung der bestehendenHD-Sender sowie den Start von Kabel Eins Doku HD ermöglicht. Außerdem wird dieProSiebenSat.1 Gruppe zusammen mit HD PLUS die Verbreitung von zusätzlichenUHD-Inhalten - unter anderem auch von Kabel Eins Doku - über Satellit fortsetzenund ausbauen.Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer & EVP Digital PublishingProSiebenSat.1 Media SE: "Mit Astra und HD PLUS verbindet uns eine langjährigeund erfolgreiche Partnerschaft. Durch die neue vertragliche Grundlage mit beidenPartnern können unsere Zuschauer zukünftig unsere sieben Free TV-Sender über denSatelliten in HD-Qualität empfangen. Darüber hinaus werden unsere Zuschauer auchdie Möglichkeit haben, die Inhalte der ProSiebenSat.1-Sender bei HD PLUSon-demand und zeitversetzt - zu sehen. Die Vereinbarungen ermöglichen für unsereZuschauer außerdem erstmals den Empfang von Kabel Eins Doku HD via Satellit.Gerade für bildgewaltige Dokumentationen bietet die HD- bzw. UHD-Qualität einoptimales Fernseherlebnis!"Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUSGmbH: "Mit dem Start von Kabel Eins Doku HD vertiefen wir unsere Partnerschaftmit der ProSiebenSat.1 Media SE - und unsere Kunden können sich gleich zuJahresbeginn über den 24. Sender bei HD PLUS in brillanter HD-Qualität freuen.Außerdem bauen wir nach dem Start des neuen Senders auch unser UHD-Angebot aus.Mit UHD-Inhalten von ProSieben, SAT.1, Kabel Eins Doku und vielen weiterenPartnern wird 2020 garantiert ein ultra-erstklassiges Jahr für unsereZuschauer."Pressekontakt:Maurice BöhlerKommunikationSales & DigitalTel. +49 [0] 89/9507-4139Fax +49 [0] 89/9507-94139E-Mail: maurice.boehler@prosiebensat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21767/4492597OTS: ProSiebenSat.1 Media SEISIN: DE0007771172Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell