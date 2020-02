ProSiebenSat.1 stellt Sportbusiness neu auf und setzt auf weiteres Wachstumsfeld (FOTO)

Unterföhring (ots) -- 7Sports baut sein Vermarktungsportfolio aus: Thomas Port wirdneben Stefan Zant weiterer Geschäftsführer- Zeljko Karajica verlässt ProSiebenSat.1 auf eigenen WunschProSiebenSat.1 stellt die Weichen für den weiteren Wachstumskurs seinerSportbusiness-Unit. 7Sports wird sich künftig als führenderDigital-Sportvermarkter im deutschsprachigen Raum mit strategischen360°-Partnerschaften positionieren. Dabei sollen nicht nur die eigenen Produkteund Aktivitäten vermarktet werden, sondern auch Kooperationen mit Drittenstrategisch umgesetzt werden. Für dieses wachstumsstarke Feld kommt Thomas Portzum 1. März 2020 von SevenOne Media als Geschäftsführer zu 7Sports. Derausgewiesene Digital Sales und -Sportvermarktungs-Experte hat in den vergangenenJahren SevenOne Media zum führenden Digital-Sportvermarkter im deutschsprachigenRaum aufgebaut. Gemeinsam mit Stefan Zant, der seit Gründung derSportbusiness-Unit als Geschäftsführer tätig ist, führt Port das operativeGeschäft in einer neuen Doppelspitze.Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment der ProSiebenSat.1 Media SE: "Das Portfoliovon 7Sports bietet nicht nur für unsere Plattformen einzigartige Synergien. DieSportbusiness-Unit öffnet sich jetzt auch für tiefgehende, integrativePartnerschaften für Dritte. Damit arbeiten wir der Fragmentierung desSportmarktes entgegen und bieten sowohl Werbetreibenden als auch Partnern einZuhause. Ich freue mich, dass wir dafür Thomas Port als absoluten Sales-, Sport-und Digital-Experten gewinnen konnten."Unabhängig von der Neuaufstellung verlässt Zeljko Karajica, langjährigerGeschäftsführer bei ProSiebenSat.1, den Konzern zum 29. Februar 2020 auf eigenenWunsch, um sich neuen unternehmerischen Aufgaben zu widmen. Er legt damit zuEnde des Monats den Vorsitz der Geschäftsführung von 7Sports nieder.Karajica startete 2012 als Mitglied der Geschäftsführung des Bereichs Adjacent &Distribution bei der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH. Das Thema Sport lag vonAnfang an in seiner Verantwortung. Aus dieser Position heraus entwickelte er dieIdee, sämtliche Sportbusiness-Aktivitäten unter einer Dachmarke zu bündeln. ImJuli 2016 gründete er gemeinsam mit Stefan Zant 7Sports und etablierte es alskomplett integriertes Sport-Ökosystem. Vom Rechteerwerb über neue digitalePlattformen, innovative Sportproduktionen, Sportlermanagement bis hin zuVeranstaltungen deckt 7Sports die gesamte Wertschöpfungskette ab.Wolfgang Link: "Zeljko Karajica hat das Thema Sport bei ProSiebenSat.1 mitzahlreichen innovativen Ansätzen auf ein völlig neues Level gehoben. Er hatnicht nur die einmalige Erfolgsgeschichte des Footballs in Deutschlandinitiiert, sondern trieb die Idee voran, Sport umfassend zu betrachten. Mitneuen Geschäftsfeldern, Trendsportarten, Plattformen und Produkten ist derSportbereich mittlerweile weit mehr als der reine Einkauf von Sportrechten.Dafür danke ich ihm herzlich und wünsche ihm für seine Zukunft das Allerbeste."Zeljko Karajica: "Für mich heißt es jetzt zu neuen unternehmerischen Ufernaufzubrechen. Ich bin überzeugt davon, dass das großartige Team von 7Sports dieErfolgsgeschichte weiterschreiben wird. Ich danke allen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern für ihren Einsatz, aber auch den Glauben an die gemeinsame Visionvon 7Sports!"Bei Fragen:Andrea Specht Tel: +49 89 95078922 Andrea.Specht@ProSiebenSat1.comMichael UlichTel: +49 89 95077296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comKommunikation/PRProSiebenSat.1 TV DeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73135/4525393OTS: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell