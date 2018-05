ProSiebenSat.1 mit solidem Jahresstart im ersten Quartal 2018

Unterföhring (ots) -- Konzernumsatz sinkt um 3% auf 881 Mio Euro aufgrund derEntkonsolidierungen im Travel-Geschäft- Konzernumsatz steigt konsolidierungs- und währungsbereinigt um1%- Adjusted EBITDA erhöht sich um 7% auf 200 Mio Euro- Bereinigter Konzernüberschuss wächst um 6% auf 93 Mio Euro- Positiver Start ins TV-Werbegeschäft- NuCom Group mit gutem organischen WachstumMünchen, 9. Mai 2018. ProSiebenSat.1 ist solide in das Jahr 2018gestartet. Im ersten Quartal ging der Konzernumsatz um 3 Prozent auf881 Mio Euro zurück (Vorjahr: 910 Mio Euro). Grund hierfür wareninsbesondere die Entkonsolidierungen im Travel-Bereich sowiegegenläufige Währungseffekte. Auf organischer und währungsbereinigterBasis lag der Konzernumsatz im ersten Quartal mit einem Anstieg um 1Prozent leicht über Vorjahresniveau. Gleichzeitig wuchs das adjustedEBITDA um 7 Prozent auf 200 Mio Euro (Vorjahr: 188 Mio Euro) und derbereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich um 6 Prozent auf 93 MioEuro (Vorjahr: 88 Mio Euro). Die adjusted EBITDA-Marge derProSiebenSat.1 Group verbesserte sich auf 22,7 Prozent (Vorjahr:20,6%). Dies reflektiert insbesondere das Wachstum imEntertainment-Segment.Conrad Albert, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE:"In den ersten drei Monaten des Jahres hat sich vor allem unserEntertainment-Geschäft sowohl im Zuschauer- und TV-Werbemarkt alsauch im Distributionsgeschäft positiv entwickelt. Wir legen unserenFokus weiter darauf, unseren Zuschauern, Nutzern und Werbekunden miteiner Kombination aus US- und lokalen Inhalten ein attraktivesEntertainment-Angebot zu bieten und dieses auf allen unserenPlattformen immer enger miteinander zu verknüpfen."Im Segment Entertainment entwickelten sich die Erlöse aus demTV-Werbegeschäft im ersten Quartal 2018 positiv, die gesamtenWerbeerlöse lagen stabil auf Vorjahresniveau. Im TV-Zuschauermarktkonnte ProSiebenSat.1 die führende Position des Konzerns dank einerrobusten Marktanteilsentwicklung auf Vorjahresniveau festigen.Gleichzeitig lieferten insbesondere das Distributions- undAdTech-Geschäft Wachstumsbeiträge. Demgegenüber steht einUmsatzrückgang im Segment Content Production & Global Sales, in demein weiterhin herausforderndes Umfeld im US-Produktionsmarkt sowieWährungseffekte das erste Quartal der Red Arrow Studios prägten. Dasglobale Vertriebsgeschäft verzeichnete hingegen vor allem dank derErstkonsolidierung des US-amerikanischen Filmvertriebs GravitasVentures einen Anstieg. Die Entwicklung im Segment Commerce war durchdie Entkonsolidierung des Online-Reisebüros Etraveli im drittenQuartal 2017 sowie die Veräußerung von weg.de im vierten Quartal 2017gekennzeichnet. Innerhalb der NuCom Group konnten jedoch vor allemdie Commerce-Plattformen Flaconi und Amorelie sowie dieOnline-Dating-Portale Parship und ElitePartner ihre Umsätze steigern.Das Erlebnisgeschenke-Geschäft profitierte zudem von derErstkonsolidierung von Jochen Schweizer.Im April hat ProSiebenSat.1 die Minderheitsbeteiligung desWachstumsinvestors General Atlantic an der NuCom Group abgeschlossenund zudem die Übernahme der Minderheitsanteile an Verivox, derParshipElite Group sowie billiger-mietwagen.de und Amorelievollzogen. Ziel der Partnerschaft mit General Atlantic ist, dasCommerce-Portfolio durch Akquisitionen in Deutschland und Europaauszubauen und gemeinsam Wachstum und Profitabilität der NuCom Groupweiter zu beschleunigen.Für das Gesamtjahr bestätigt ProSiebenSat.1 die Finanzziele desKonzerns: Das Unternehmen geht unverändert davon aus, denKonzernumsatz 2018 im niedrigen bis mittleren einstelligenProzentbereich zu steigern. Die operative Marge bezogen auf dasadjusted EBITDA soll im mittleren 20-Prozentbereich und damit auf demNiveau des Vorjahres liegen. Im zweiten und dritten Quartal 2018rechnet die ProSiebenSat.1 Group mit einem Rückgang des adjustedEBITDA im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal sowie einemausgleichenden positiven Ergebniseffekt im vierten Quartal. Dieseerwartete Entwicklung spiegelt im Wesentlichen Konsolidierungseffekteaus Transaktionen seit Anfang 2017 sowie eine abweichendeSaisonalität der Programmkosten wider. Für den bereinigtenKonzernjahresüberschuss im Gesamtjahr geht ProSiebenSat.1 weiter voneiner Konversionsrate des adjusted EBITDA zum bereinigtenKonzernüberschuss von etwa 50 Prozent aus. Zusätzliche Beiträge durchAkquisitionen, die in diesem Jahr gegebenenfalls erfolgen, sind indiesem Finanzausblick noch nicht berücksichtigt.Hinweis zur BerichterstattungDie ProSiebenSat.1 Group gliedert sich seit Januar 2018 in diedrei Segmente Entertainment, Content Production & Global Sales undCommerce. Im Geschäftsbereich Entertainment werden die BereicheTV-Broadcasting, Distribution, Advertising Platform Solutions(AdTech), SevenVentures und Digital Platforms (z.B. maxdome, 7TV App)gebündelt. Der Bereich Content Production & Global Sales umfasstunter dem Namen Red Arrow Studios das TV-Produktions- undVertriebsgeschäft sowie das Digital-Studio Studio71. ImCommerce-Geschäft ist der Konzern mit der NuCom Group aktiv, die einPortfolio führender, überwiegend digitaler Handelsplattformenvereint. Die 2017-Vergleichszahlen wurden für die neueSegment-Struktur entsprechend berechnet.Änderungen von Rechnungslegungsvorschriften IFRS 16 ist erstmaligfür Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen,verpflichtend anzuwenden. Die ProSiebenSat.1 Group hat das Wahlrechtzur vorzeitigen Anwendung des Standards ausgeübt und IFRS 16erstmalig nach dem modifizierten retrospektiven Ansatz zum 1. Januar2018 angewendet. Von der Erstanwendung sind bei der ProSiebenSat.1Group im Wesentlichen die bislang als Operating Leasingklassifizierten Leasingverträge betroffen. Weitere Informationenhierzu beinhaltet die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2018ab Seite 24.Weitere Kennzahlen erhalten Sie auf unserer Konzernwebsitewww.ProSiebenSat1.com. Dort finden Sie auch ab 9. 