ProSiebenSat.1 setzt auf digitale Werbung!

ProSiebenSat.1 will ein Gemeinschaftsunternehmen ins Leben rufen, um das Geschäft mit digitaler Werbung voranzutreiben. Partner sind die französische TF1 Group sowie das italienische Medienunternehmen Mediaset, das auch in Spanien aktiv ist. Das Joint Venture soll den Namen European Broadcaster Exchange (EBX) tragen.

Wachstumsraten von 45%!

Das übergeordnete Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist es, „den Bedarf an sicheren Umfeldern und qualitativ hochwertigen pan-europäischen Video-Kampagnen vollumfänglich zu bedienen“, informiert ProSiebenSat.1 in einer Pressemitteilung. Zum einen gehe es um die Aussteuerung des Ein- und Verkaufs digitaler Werbung mittels Video-Kampagnen. Zum anderen liege der Fokus auf der gemeinsamen technologischen Weiterentwicklung von Online-Werbung. Der Markt hierfür wächst in Westeuropa momentan um 45% pro Jahr, wie ProSiebenSat.1 schreibt.

Der Unternehmenssitz von EBX soll in London sein. Vorbehaltlich der Absegnung durch die europäischen Wettbewerbshüter wollen die Partner zeitnah ein Vertriebsteam und eine automatisierte Handelsplattform etablieren. Letztere fokussiert sich auf die digitale Bewegtbild-Werbung. Das Gemeinschaftsunternehmen soll offen sein für die Beteiligung weiterer Medienkonzerne aus Europa.

Zugang zu zusätzlichen Werbebudgets

Mit dem Joint Venture will ProSiebenSat.1 seine Position im internationalen Wettbewerb verbessern. Digitalvorstand Christof Wahl sieht „einen hohen Bedarf an qualitativ hochwertigen und sicheren Werbeumfeldern im Video-Bereich“. EBX ermögliche interessierten Unternehmen künftig die einfache Buchung von Kampagnen im europäischen Wirtschaftsraum. Auf diese Weise sichere sich ProSiebenSat.1 „den Zugang zu zusätzlichen Werbebudgets, die wir auf Länderebene bislang nicht adressieren konnten“.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.