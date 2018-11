ProSiebenSat.1 investiert verstärkt in nachhaltiges Wachstum / Q3 2018 im Rahmen der Erwartungen

Unterföhring (ots) - Strategie-Update:· ProSiebenSat.1 strebt mittelfristig Anstieg des Konzernumsatzes von4 Mrd Euro auf 6 Mrd Euro und des adjusted EBITDA von 1 Mrd Euro auf1,5 Mrd Euro an· Investitionen in Programm, Daten und Werbetechnologien· Entertainment: Fokus auf lokale Inhalte, digitale Reichweite,verbesserte Monetarisierung· Red Arrow Studios: deutlich mehr deutsche Produktionen für eigenesEntertainment-Geschäft· NuCom Group: mittelfristiges Umsatzwachstum von 0,8 Mrd Euro auf 2Mrd Euro, getrieben von den vier Kernmarken Verivox, Parship EliteGroup, Jochen Schweizer mydays und FlaconiInvestitionsfokus / Finanzausblick:· Verstärkte Investitionen in lokale Programmformate; gleichzeitigÜberprüfung und Neuverhandlung von US-Studio-Verträgen bis Jahresende· ProSiebenSat.1 bestätigt mittelfristige Kapitalmarktziele· Konzern passt Ausschüttungspolitik an: künftigerTotal-Shareholder-Return-Fokus entlang verschiedener Komponenten,Ankündigung eines AktienrückkaufsDrittes Quartal 2018:· Konzernumsatz steigt bereinigt um Konsolidierungs- undWährungseffekte um 4%· Stabile TV-Werbeerlöse; Segmente Commerce (NuCom Group) und ContentProduction & Global Sales (Red Arrow Studios) mit dynamischemorganischen Umsatzwachstum· Rückgang des Konzernumsatzes im Gesamtjahr 2018 im niedrigeneinstelligen Prozentbereich auf rund 4 Mrd Euro erwartet; umKonsolidierungs- und Währungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum imniedrig einstelligen Prozentbereich erwartetMax Conze, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Wirstoßen jetzt die notwendigen Veränderungen und Investitionen an, umaus ProSiebenSat.1 ein absolut digitales, diversifiziertes undschnell wachsendes Unternehmen zu machen. Wir fokussieren uns aufEntertainment, das Menschen lieben, und Commerce-Angebote, dieMenschen brauchen. Dabei stellen wir den Konsumenten, Inhalte unddigitale Angebote in den Mittelpunkt. So wollen wir unseren Umsatzmittelfristig von 4 auf 6 Milliarden Euro steigern - mindestens dieHälfte soll dabei aus Digital-Umsätzen kommen. Unsere starkenEntertainment-Zuschauermarktanteile sowie das zweistellige Wachstumbei der NuCom und Red Arrow Studios zeigen, dass wir auf demrichtigen Weg sind. Wir haben einen klaren Wachstumsplan - und setzendiesen nun mit Nachdruck um."Mit einem Strategie-Update adressiert der Konzern die Chancen undHerausforderungen der sich verändernden Medienlandschaft und schafftgleichzeitig die Voraussetzungen, nachhaltiges Wachstum für seineAktionäre zu erwirtschaften. Dabei treibt ProSiebenSat.1 dieDiversifizierung der Gruppe weiter voran und plant, die Umsätze undErlöse außerhalb des TV-Werbegeschäfts deutlich zu erhöhen: In dennächsten rund fünf Jahren beabsichtigt ProSiebenSat.1, denKonzernumsatz auf 6 Mrd Euro (Q3 LTM 2018: 4 Mrd Euro) und dasadjusted EBITDA auf 1,5 Mrd Euro (Q3 LTM 2018: 1 Mrd Euro) zusteigern. Dabei sollen 50 Prozent der Umsätze aus dem Digitalgeschäftkommen (Q3 LTM 2018: 30%). Gleichzeitig strebt der Konzern an, einedurchschnittliche jährliche Aktienrendite von 10 bis 15 Prozent zuerzielen. ProSiebenSat.1 wird das Strategie-Update des Konzernsumfassend am Capital Markets Day am 14. November präsentieren.Die strategischen Prioritäten der drei Säulen sind klar definiert:Entertainment: Der Fokus liegt auf lokalen Inhalten, die übermöglichst viele Kanäle verbreitet werden, um eine hoheGesamtreichweite zu erzielen und diese noch besser zu monetarisieren.In einem nächsten Schritt sollen diese Reichweiten adressierbar undWerbung somit optimal auf den jeweiligen Zuschauer zugeschnittenwerden. Mittelfristig strebt der Konzern einen Umsatzanteil deradressierbaren Werbung von 25 Prozent an (Q3 LTM 2018: niedrigeinstelliger Anteil). Deshalb liegt ein wichtiger Investment-Fokusauf den Bereichen Daten und Werbetechnologien.Red Arrow Studios (Content Production & Global Sales): Um denlokalen Programmanteil auf den eigenen Kanälen zu erhöhen,beabsichtigt der Konzern, den Anteil von Red Arrow Studios an den vomEntertainment-Geschäft lokal beauftragten Inhalten in den nächstenrund fünf Jahren von heute 13 Prozent auf über 30 Prozent zusteigern. Gleichzeitig wird Red Arrow auch seine internationaleExpansion mit Fokus auf die Kernmärkte USA und UK fortsetzen. ImDigital-Video-Geschäft ist es das Ziel, Studio71 zum führendenAnbieter aufzubauen. ProSiebenSat.1 wird in diesem Segment weiterhinstrategische Partnerschaften prüfen, sofern diese die Größe und dasWachstum des Produktionsgeschäfts steigern.NuCom Group (Commerce): Ziel der NuCom Group ist es, führendeMarktpositionen ihrer Unternehmen weiter auszubauen und das Portfolioauf die vier Bereiche Verbraucherberatung, Partnervermittlung,Erlebnis- und Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle zufokussieren. ProSiebenSat.1 setzt dabei sowohl auf organischesWachstum als auch auf ergänzende selektive Akquisitionen und nutztdie Partnerschaft mit General Atlantic, insbesondere um die operativePerformance der Commerce-Unternehmen weiter zu verbessern.Gleichzeitig profitiert die NuCom Group weiterhin von Synergien inden Bereichen Daten und Technologie mit demProSiebenSat.1-Entertainment-Geschäft. Der Konzern strebt eineVerdopplung des Commerce-Umsatzes in den nächsten rund fünf Jahrenauf 2 Mrd Euro an (Q3 LTM 2018: 0,8 Mrd Euro), getrieben von denKernmarken Verivox, Parship Elite Group, Jochen Schweizer mydays undFlaconi.Investitionsfokus / Finanzausblick: Für ein modernes undzukunftsorientiertes Entertainment-Geschäft wird ProSiebenSat.1 ab2019 zusätzlich in lokale Programminhalte, den Ausbau digitalerPlattformen und eine verbesserte Monetarisierung der Reichweiteinvestieren. Unter Berücksichtigung von gegenläufigenKosteneffizienzmaßnahmen sowie eines erwarteten moderatenSegment-Umsatzanstiegs wird dies im Entertainment-Segment im Jahr2019 zu einem Rückgang des adjusted EBITDA führen.Parallel zu seinem stärkeren lokalen Fokus in derEntertainment-Content-Strategie überprüft der Konzern aktuell seinebestehenden US-Studio-Verträge. ProSiebenSat.1 ist diesbezüglich andie jeweiligen Lizenzgeber herangetreten, um für Lizenzvolumina ausbestehenden Verträgen und für künftige Verträge relevanteVerbesserungen im Rechteumfang und/oder Volumenzufluss zu erreichen.Mit dem langjährigen Partner, dem US-Studio Warner Bros., konnteProSiebenSat.1 bereits einen neuen Rahmenvertrag für neueLizenzrechte abschließen. Dieser stellt einen qualitativ deutlichoptimierten Zufluss sicher und weist einen erheblich verbessertenRechteumfang auf. In Abhängigkeit von weiterenVerhandlungsergebnissen sowie der Evaluierung weiterer Alternativenschließt der Konzern allerdings eine einmalige Ergebnisbelastung ausbereits bilanzierten und aus kontrahierten, aber noch nichtbilanzierten Lizenzvolumina in Höhe von bis zu 400 Mio Euro noch imJahr 2018 nicht aus. Aufgrund von bereits in der Vergangenheitgeleisteten Zahlungen sowie entlastenden planmäßigen undaußerplanmäßigen Steuereffekten würde sich die Belastung desFree-Cash-Flows aufgrund der künftig für diese Lizenzrechte noch zuleistenden Zahlungen auf voraussichtlich bis zu 110 Mio Eurobelaufen. Dieser Betrag würde sich dabei im Wesentlichen über diekommenden vier Jahre verteilen.Unabhängig vom zukünftigen Investitionsbedarf bestätigtProSiebenSat.1 die mittelfristigen Finanzziele des Konzerns: Sostrebt das Unternehmen für die nächsten rund fünf Jahre weiter einendurchschnittlichen jährlichen Umsatzanstieg (CAGR) im mittlereneinstelligen Prozentbereich an. Gleichzeitig rechnet der Konzernunverändert auf Gruppenebene mit einer Profitabilität im mittleren20-Prozentbereich bezogen auf das adjusted EBITDA. Während derKonzern auch im Jahr 2019 von einem Umsatzanstieg im mittlereneinstelligen Prozentbereich ausgeht, werden sich jedoch insbesonderedie geplanten aufwandswirksamen Investitionen imEntertainment-Segment auf die Profitabilität und dieErgebnisentwicklung der Gruppe auswirken. Unter Berücksichtigung deserwarteten profitablen Wachstums der Segmente Content Production &Global Sales und Commerce sowie der gegenläufigenKosteneffizienzmaßnahmen wird das adjusted EBITDA der gesamten Gruppeim Jahr 2019 mit voraussichtlich rund 50 Mio Euro belastet. Ziel istes, durch diese Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit desUnternehmens weiter zu verbessern und das Umsatz- undErgebniswachstum mittelfristig zu beschleunigen.Dividendenpolitik / Aktienrückkauf: Vor diesem Hintergrund passtProSiebenSat.1 seine Dividendenpolitik an. Der Konzern zielt hierbeiauf eine Maximierung der Aktienrendite entlang verschiedenerKomponenten, die neben einer attraktiven Dividendenrenditeinsbesondere eine Steigerung des Ergebniswachstums beinhaltet. Sobeabsichtigt der Konzern erstmals für das Geschäftsjahr 2018 (zahlbarim Jahr 2019), 50 Prozent des bereinigten Konzernjahresüberschussesals Dividende auszuschütten (zuvor: 80 bis 90%). Die damitfreiwerdenden Mittel wird ProSiebenSat.1 vorrangig fürergebnissteigernde Investitionen in organisches und anorganischesWachstum verwenden. Darüber hinaus wird die Gruppe künftigopportunistisch Aktienrückkäufe vornehmen. So plant ProSiebenSat.1über die angekündigten Investitionen in Kernbereiche sowieangrenzende Akquisitionen hinaus ein Aktienrückkaufprogramm von biszu 250 Mio Euro mit einer Laufzeit von 12 bis 24 Monaten. Auf demaktuellen Bewertungsniveau nutzt der Konzern damit den Aktienrückkaufals Instrument zur Verbesserung seiner Kapitaleffizienz. Im Rahmendieses Aktienrückkaufprogramms soll kurzfristig, beginnend ab dem 9.November 2018, eine erste Tranche mit einem Volumen von bis zu 50 MioEuro zurückgekauft werden.Dr. Jan Kemper, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Wirwollen bei ProSiebenSat.1 die Zukunft des Medien- undCommerce-Geschäfts aktiv mitgestalten. Eine Anpassung unsererDividendenpolitik und die damit verbundene reduzierteAusschüttungsquote sind deshalb der konsequente Schritt. So erhaltenwir größeren finanziellen Spielraum für wichtige Investitionsfelderwie lokale Inhalte, Plattformen und Technologien. Gleichzeitig wollenwir zukünftig durch eine Kombination aus organischem Wachstum,selektiven Zukäufen sowie Aktienrückkäufen nachhaltig dieGesamtrendite für unsere Aktionäre stärken."Drittes Quartal 2018: Die Umsatzentwicklung der ProSiebenSat.1Group ist im dritten Quartal 2018 weiterhin von Konsolidierungs- undWährungseffekten geprägt. Trotz dieser Effekte stieg derKonzernumsatz leicht um 1 Prozent auf 892 Mio Euro (Vorjahr: 883 MioEuro). Bereinigt um diese Faktoren erzielte der Konzern einUmsatzwachstum von 4 Prozent, wozu insbesondere das umKonsolidierungs- und Währungseffekte bereinigte Wachstum von jeweils14 Prozent in den Segmenten Content Production & Global Sales (RedArrow Studios) sowie Commerce (NuCom Group) beitrug. DieTV-Werbeerlöse entwickelten sich stabil. Die operativenErtragskennzahlen waren in diesem Zeitraum wie erwartet unter anderemvon einer abweichenden Saisonalität der Programmkostengekennzeichnet: Das adjusted EBITDA ging entsprechend um 13 Prozentauf 175 Mio Euro zurück (Vorjahr: 202 Mio Euro), die adjustedEBITDA-Marge lag bei 19,7 Prozent (Vorjahr: 22,9%). Der bereinigteKonzernüberschuss sank um 24 Prozent auf 75 Mio Euro (Vorjahr: 99 MioEuro).Ausblick Finanzjahr 2018: Wie angekündigt werden sich dieEntkonsolidierungen des Video-on-Demand-Portals maxdome, desOnline-Fitness-Anbieters 7NXT und des Reiseveranstalters Tropo, diebis zum Ende des dritten Quartals erfolgt sind, auf dasUmsatzwachstum des Konzerns im Gesamtjahr auswirken. Hinzu kommt eininsgesamt moderaterer organischer Umsatzanstieg. ProSiebenSat.1 passtentsprechend das Ziel für den Konzernumsatz im Jahr 2018 an: DerKonzern geht nun von einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligenProzentbereich auf rund 4 Mrd Euro aus (2017: 4,1 Mrd Euro).Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte soll dieser jedochim niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Zuvor warProSiebenSat.1 von einem Anstieg des nicht-bereinigtenKonzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligenProzentbereich sowie des bereinigten Konzernumsatzes im mittlereneinstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Die2018-Finanzziele für die adjusted EBITDA-Marge sowie den bereinigtenKonzernüberschuss bleiben unabhängig von der Anpassung desUmsatzausblicks und der möglichen Ergebnisbelastungen aus denUS-Studioverträgen unverändert bestehen. Der Verschuldungsgrad sollsich zum Jahresende 2018 auch weiterhin im Zielkorridor von 1,5 bis2,5 bewegen.Weitere Kennzahlen zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten2018 erhalten Sie auf unserer Konzernwebsite www.ProSiebenSat1.com.Dort finden Sie auch ab 8. November 2018, 8 Uhr, die entsprechendePräsentation und die Quartalsmitteilung.Unseren Capital Markets Day können Sie am 14. November ab 10.30Uhr auf unserer Website live mitverfolgen: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/praesentationen-events/capital-markets-dayPressekontakt:Ansprechpartner:Stefanie Rupp-MenedetterKonzernsprecherinTel. +49 [89] 95 07-2598E-Mail:Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.comSusanne BrieuStv. Leiterin Unternehmens- & FinanzkommunikationTel. +49 [89] 95 07-1137E-Mail: Susanne.Brieu@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringPressemitteilung online:www.ProSiebenSat1.comTwitter:@P7S1GroupOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell