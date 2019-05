ProSiebenSat.1 mit gutem Start ins Jahr 2019

Unterföhring (ots) - München, 9. Mai 2019. Die ProSiebenSat.1Group ist positiv in das Jahr 2019 gestartet: Im ersten Quartal 2019steigerte der Konzern seinen Umsatz um 4 Prozent auf 913 Mio Euro(Vorjahr: 881 Mio Euro). Dazu trug wesentlich die starke Entwicklungin den Segmenten Content Production & Global Sales sowie Commercebei: Diese Segmente steigerten ihren Umsatz im ersten Quartal um 38Prozent bzw. 25 Prozent (portfolio- und währungsbereinigtes Wachstumum 31 bzw. 14 Prozent). Dieses jeweils deutlich zweistelligeUmsatzwachstum konnte das schwächere Entertainment-Geschäft, das sich7 Prozent unter dem Vorjahresquartal (portfolio- undwährungsbereinigter Rückgang um 4 Prozent) entwickelte, mehr alsausgleichen. Das adjusted EBITDA verzeichnete im ersten Quartal wieerwartet einen Rückgang um 5 Prozent auf 190 Mio Euro (Vorjahr: 200Mio Euro). Hier wirkten sich wie angekündigt niedrigereWerbeeinnahmen sowie Investitionen im Entertainment-Segment auf dieProfitabilität und Ergebnisentwicklung der Gruppe aus. Das adjustednet income (bereinigter Konzernüberschuss) stieg leicht um 1 Prozentauf 94 Mio Euro (Vorjahr: 93 Mio Euro).Max Conze, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Wirmachen Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie. UnserGruppen-Umsatz stieg im ersten Quartal um 4 Prozent trotz einesschwachen Werbemarkts. Dank unseres konsequenten Fokus für lokale unddigitale Inhalte gewinnen wir beim Publikum. Bei Red Arrow Studiosist der Umsatz um 38 Prozent gewachsen, bei der NuCom Group um 25Prozent und bei unserem digitalen und smarten Werbegeschäft um 14Prozent, während die gesamten TV-Werbeerlöse und die gesamtenEntertainment-Werbeerlöse um jeweils etwa 4 Prozent zurückgingen. DerMonat April war jedoch bei den gesamten TV-Werbeerlösen und bei dengesamten Entertainment-Werbeerlösen positiv. Das führt imApril-Year-to-Date-Vergleich zu einem Rückgang von jetzt 2 Prozentbei den gesamten Entertainment-Werbeerlösen. Es gibt noch einiges zutun, daher investieren wir in die Zukunft unseres Geschäfts undkonzentrieren uns auf unsere Prioritäten: Unsere einzigartigeStreaming-Plattform Joyn spielt hier eine entscheidende Rolle. Wirkommen bei unseren Technologie-Initiativen voran, insbesondere beimThema Smart Reach, und arbeiten an einer einheitlichenReichweitenwährung. Bei all dem werden auch strategischePartnerschaften in Deutschland und Europa ein wichtiger Hebel sein."Segment-EntwicklungIm Entertainment-Segment ging der Außenumsatz im ersten Quartal2019 um 7 Prozent zurück. Portfolio- und währungsbereinigt lag derRückgang bei 4 Prozent. Neben den Entkonsolidierungen desVideo-on-Demand-Portals maxdome und des Online-Fitness-Anbieters 7NXTwirkten sich wie erwartet die in diesem Zeitraum rückläufigenWerbeerlöse aus, was vor allem die allgemeine Marktentwicklung sowieden späteren Ostertermin in diesem Jahr widerspiegelt. Die gesamtenTV-Werbeerlöse lagen im ersten Quartal etwa 4 Prozent unter demVorjahreswert. Positiv verlief hingegen das erste Quartal für dasdigitale und smarte Werbegeschäft und das Distributionsgeschäft. ImZuschauermarkt konnten die Sender der ProSiebenSat.1 Group darüberhinaus mit einem Marktanteil von 27,9 Prozent (14-49 Jahre) das besteerste Quartal seit 2016 verbuchen, die digitale Viewtime stieg indiesem Zeitraum um 26 Prozent. Bei den Zuschauern waren unter anderemdie Formate "Germany's next Topmodel" (ProSieben) sowie "The VoiceKids" (SAT.1) auf allen Plattformen beliebt. Dieser positive Trendsetzte sich im April weiter fort: Der Zuschauermarktanteil erreichteein starkes Niveau von 28,7 Prozent.Im kommenden Monat steht die Markteinführung unsererStreaming-Plattform mit Discovery Communications im Fokus derProSiebenSat.1 Group: Diese wird ab Juni unter der neuen Marke Joynan den Start gehen. Joyn bietet Livestreams von über 50 TV-Sendernsowie ein umfangreiches On-Demand-Angebot an eigenproduziertenSerien, Shows und exklusiven Previews. Zahlreiche Inhalte werdensieben Tage vor TV-Ausstrahlung sowie 30 Tage im Catch-up abrufbarsein.Im Segment Content Production & Global Sales (Red Arrow Studios)hat sich der Wachstumskurs des zweiten Halbjahrs 2018 fortgesetzt: Imersten Quartal 2019 stieg der Außenumsatz erneut zweistellig undlegte um 38 Prozent zu. Bereinigt um Portfolio- und Währungseffektewuchs der Umsatz um 31 Prozent. Sowohl das starke Produktionsgeschäftvon Red Arrow Studios in Deutschland, USA und Großbritannien als auchdas globale Digital-Studio Studio71 leisteten wichtige Beiträge zumUmsatzanstieg des Segments. Im Produktionsbereich trugen insbesonderedie Formate "The Weekly" (für FX/Hulu), "Vienna Blood" (für ORF/ZDF)und "Bosch" (für Amazon) zum Erfolg in diesem Quartal bei.Auch das Commerce-Geschäft mit der NuCom Group ist dynamisch insJahr gestartet und verzeichnete im ersten Quartal 2019 einen Anstiegdes Außenumsatzes um 25 Prozent. Der portfolio- undwährungsbereinigte Umsatz legte um 14 Prozent zu. Hierzu trugen dievier Kernbereiche Partnervermittlung, Verbraucherberatung, Erlebnis-und Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle allesamt mitorganischem Wachstum bei. Mit den Erstkonsolidierungen derUS-Online-Partnervermittlung eharmony und von Aroundhome, einemOnline-Vermittler für Produkte und Dienstleistungen rund ums Haus,konnte auch die Entkonsolidierung des Online-Reiseanbieters tropomehr als ausgeglichen werden.Finanzausblick: Gesamtjahresziele bestätigtMit dieser Entwicklung liegt der Geschäftsverlauf im erstenQuartal im Rahmen der Gesamtjahresziele, die der Konzern bei derBilanzpressekonferenz im März für das Jahr 2019 vorgestellt hat unddie vorbehaltlich des Makro-Umfelds und der TV-Werbemarktentwicklunggelten. Entsprechend strebt ProSiebenSat.1 für das Gesamtjahrweiterhin einen Anstieg des Umsatzes im mittleren einstelligenProzentbereich sowie eine adjusted EBITDA-Marge zwischen 22 und 25Prozent für die Gruppe an. Wie bereits angekündigt, ist 2019 ein Jahrder Investitionen für ProSiebenSat.1, um das Entertainment-Geschäftdes Konzerns zukunftsfest aufzustellen. Entsprechend rechnet derKonzern für das zweite und dritte Quartal jeweils mit einemdeutlichen Ergebnisrückgang, da die geplanten Investitionen imEntertainment-Segment ihren Schwerpunkt in diesen beiden Quartalenhaben werden. Für das Gesamtjahr erwartet die ProSiebenSat.1 Group,wie bereits angekündigt, dass sich der Rückgang des adjusted EBITDAder Gruppe auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag imVergleich zum Vorjahr beschränken wird. Insgesamt sieht sich derKonzern auf dem Weg, seine Gesamtjahresziele zu erreichen. Da dieVisibilität im Werbemarkt weiterhin gering ist, wird der Konzern dieZielerreichung für das Gesamtjahr durch ein kontinuierlichesKostenmanagement sowie Wachstums- und Monetarisierungsinitiativen imEntertainment-Segment unterstützen.Weitere Kennzahlen erhalten Sie auf unserer Konzernwebsitewww.ProSiebenSat1.com. Dort finden Sie ab 9. 