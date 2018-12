ProSiebenSat.1 gründet über 7Sports Joint Venture mit eSports.com

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Unterföhring (ots) - ProSiebenSat.1 baut seine eSports-Aktivitätendeutlich aus: 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1Group, gründet ein Joint Venture mit der international aufgestellteneSports.com AG. Die eSports.com AG bringt mit der gleichnamigenPlattform eine starke Marke sowie ein global skalierbares Produkt indas Joint Venture ein, das die beiden Partner gemeinsam zur führendeneSports-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauenwollen. www.eSports.com richtet sich an alle eSport-Interessenten und-Fans und deckt das Thema als Newsportal mit Highlight-Videos großereSports-Veranstaltungen, redaktionellen Berichten, Tabellen undErgebnissen bis hin zu Online-Turnieren in allen Facetten ab.7Sports verfügt über umfangreiche Expertise in der Produktion undVermarktung von Sportinhalten und wird damit einen wesentlichenAnteil zum Wachstum der Plattform beitragen. Beide Partner halten 50Prozent an der neu geschaffenen eSports GSA GmbH. Stefan Zant,Geschäftsführer und COO von 7Sports, sowie Fabian Furch, CEO dereSports.com AG, werden die Geschäftsführung des Joint Venturesgemeinsam übernehmen.7Sports ist bereits seit 2016 im eSport-Bereich aktiv, unteranderem mit Live-Übertragungen internationaler Turniere sowie einemwöchentlichen Highlight-Magazin auf ProSieben MAXX. Mit dem JointVenture macht 7Sports nun den nächsten Schritt im Aufbau eineseigenen Ökosystems im Bereich eSports. Dazu gehört die Ausstrahlungvon eSport-Themen und -Events über TV und digitale Angebote. Geplantsind darüber hinaus die Veranstaltung eigener eSports-Turniere, derAufbau von eSports-Ligen sowie das Management von Profi-Sportlern und-Teams. Dafür wurde bereits eine eigene Abteilung bei 7Sportsaufgebaut.eSports gilt als das am stärksten wachsende Segment im Sport- undEntertainment-Bereich. Der Umsatz allein in Deutschland wird bis 2020auf 130 Millionen Euro* (2017: 50 Millionen Euro) geschätzt. Die Fanssollen bis 2021 auf zehn Millionen anwachsen.** Damit rangierteSports unter den beliebtesten Sportarten in Deutschland.***Conrad Albert, Deputy CEO der ProSiebenSat.1 Media SE: "Imasiatischen Raum ist eSports bereits heute ein Massenphänomen, inDeutschland wird der Markt in den kommenden Jahren stark wachsen. Ausdiesem Grund intensivieren wir unser Engagement und holen miteSports.com einen starken Partner an unsere Seite. Das Thema pasststrategisch hervorragend in unser Portfolio, weil wir unserEntertainment-Angebot damit weiter ausbauen, zusätzlicheVermarktungsflächen schaffen und unsere digitale Reichweite über neueZielgruppen vergrößern."Zeljko Karajica, CEO 7Sports: "Bisher fokussieren sicheSports-Angebote in Deutschland vor allem auf eine relativ kleineZielgruppe an Heavy Usern. Wir richten uns mit unsereneSports-Angeboten im TV und Digital auf www.esports.com an die breiteMasse an Gamern und Fans und werden damit wesentlich dazu beitragen,eSport in Deutschland als populäre Sportart zu etablieren. Unser Zieldabei ist klar: Wir wollen Marktführer werden."Fabian Furch, CEO eSports.com AG und Co-Geschäftsführer dereSports GSA GmbH: "Die Zukunft des eSport liegt aus unserer Sicht vorallem in der Erweiterung der Zielgruppe und deren breitgefächertemInteresse rund um die Welt des digitalen Sports. Diese Vision teilenwir mit unserem Partner 7Sports. Unsere Vision ist es, die führendePlattform für mediale Inhalte und für eSports-Begeisterte aller Artzu werden. Wir sind überzeugt, so auch den Weg des eSports in denMainstream weltweit aktiv mitgestalten zu können."Über 7Sports:7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolioder ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness desMedienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, denAusbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusivenSportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlernund hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von derlangjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebtenSportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuenPlattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht idealeSynergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit derMarketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zueiner der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende,Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler imdeutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1Sports GmbH.Über eSports.com - die ganze Welt des eSports:eSports.com soll das größte eSports-Portal der Welt werden. DiePlattform wird Live-Berichterstattung und den Sportjournalismus rundum die Welt des eSports auf ein neues Level heben. Zudem sindOnline-Turniere, umfassende Statistiken und Analysen,Charity-Turniere mit Promis und Coachings geplant. 