ProSiebenSat. 1: Ein eindrucksvoller Turnaround!

Liebe Leser,

die Aktie von ProSiebenSat.1 ist nun zwar nicht besonders stark gestiegen, bestätigte aber zuletzt den unwahrscheinlich starken Impuls im Aufwärtslauf, so die Meinung von Chartanalysten. Der Wert habe das Potenzial, einen Anstieg um nahezu 20 % zu realisieren, heißt es mit Blick auf die jüngste markante Aufwärtsbewegung. Im Einzelnen: Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist formal in einem charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Dabei sind die Kurse jedoch binnen zweier Wochen um fast 5 % geklettert. In vier Wochen ist das Kursniveau sogar um 11 % angestiegen. Das ist ein starker Turnaround, nachdem die Aktie zuletzt am 14. November bei 24,82 Euro ein jetzt noch gültiges 4-Jahres-Tief(!) markiert hatte. Ausgehend von diesem Tiefpunkt musste der Wert befürchten, dass auch noch das 5-Jahres-Tief bei 21,30 Euro vom 28. Dezember 2012 zum Thema werden würde. Dies allerdings ist nicht geschehen, vielmehr ging es um mehr als 15 % nach oben. Insofern sprechen Charttechniker von einer typischen Turnaround-Situation.

Wohin kann die Bewegung noch führen? Möglich ist zunächst der Ausbruch auf mehr als 30 Euro. Darüber wäre dann Platz bis zum aktuellen 6-Monats-Hoch bei 37,62 Euro vom 28. Juni. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von über 28 %, sodass die Aktie plötzlich für Trader wieder interessant geworden ist. Wichtige wirtschaftliche Nachrichten: Immerhin konnte ProSiebenSat.1 das Onlineportal weg.de verkaufen. Bankanalysten sind zu 45 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten, 10 % verkaufen den Wert derzeit.

Technische Analysten: Starkes Signal

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei in einem formalen Abwärtstrend, da die wichtigen Trendsignale nach unten zeigen. Dennoch konnte der Titel nun die kurzfristigen Trendpfeile nach oben drehen. Das Verkaufssignal ist somit nur noch formaler Natur!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.