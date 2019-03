ProSiebenSat.1 bestätigt Prognose für 2019 - Investitionen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 will nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2018 im laufenden Jahr mehr in Wachstum investieren.



Der Konzernumbau soll weiter vorangetrieben werden. 2019 peilt der Konzern weiter eine Rückkehr zum Wachstum an - die Marge soll dabei leicht zurückgehen. Bei der bereinigten operativen Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde unverändert ein Wert zwischen 22 bis 25 (2018: 25,3) Prozent erwartet, wie das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte.

Das Umsatzplus soll im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Damit bestätigte das im MDax notierte Unternehmen die im November abgegebenen Prognosen. Im für den Konzern wichtigen Werbegeschäft verliefen die ersten beiden Monate ordentlich. Der März werde jedoch wegen des späteren Ostertermins schwächer ausfallen, so dass insgesamt im ersten Quartal mit rückläufigen Werbeerlösen zu rechnen ist. Die anderen Bereiche wie die Produktionssparte oder das Geschäft im Internet wie der Online-Parfümerie Flaconi oder das Vergleichsportal Verivox sollen dagegen deutlich zulegen.

Im vergangenen Geschäftsjahr lief es nicht rund für den Medienkonzern: Der Umsatz ging wie erwartet um zwei Prozent auf rund 4 Milliarden Euro zurück. Grund dafür sei neben schwachen Werbeerlösen, dass das Video-on-Demand-Portal Maxdome und der Online-Fitness-Anbieter 7NXT nicht mehr in die Konzernzahlen eingingen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um vier Prozent auf 1 Milliarde Euro. Die operative Marge fiel damit um 0,5 Prozentpunkte auf 25,3 Prozent./elm/zb