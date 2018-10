ProSiebenSat.1 baut Geschäft mit Partnervermittlungen aus

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erweitert sein Geschäft mit Online-Plattformen.



Die Nucom Group, eine Tochtergesellschaft des Konzerns, übernehme über die Parship Elite Group die US-Partnervermittlung Eharmony, wie das Medienhaus am Montag in Unterföhring mitteilte. Mit dem Zusammenschluss soll eine der weltweit führenden Partnervermittlungen entstehen, sagte ProSiebenSat.1-Vorstand Max Conze.

Über Details der Transaktion haben die Vertragspartner demnach Stillschweigen vereinbart. Eharmony zähle zu den bekanntesten Marken der Vereinigten Staaten und rechne 2018 mit 2,8 Millionen Registrierungen auf seinen Plattformen.

Im Rahmen seines zum Jahresbeginn eingeleiteten Konzernumbaus hat ProSiebenSat.1 seine Beteiligungen an Online-Plattformen, wie der Partnervermittlung Parship oder dem Vergleichsportal Verivox, in einer neuen Gesellschaft namens Nucom gebündelt. Ende Februar hat sich das US-Investmenthaus General Atlantic ein gutes Viertel der Anteile an der Sparte gesichert. Der Zukauf von Eharmony ist die erste wichtige Transaktion seit dem Einstieg des Investors. ProSiebenSat.1 will seine weiteren Pläne auf dem Kapitalmarkttag am 14. November erläutern./elm/fba