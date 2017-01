ProSiebenSat.1: Wichtige Hürden voraus!

Lieber Leser,

die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 kann ihre Erholungsrallye der vergangenen Wochen fortsetzen. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie wurde nun ein zusätzliches Kaufsignal entfacht. In unmittelbarer Nähe befindet sich mit der 40-Euro-Marke eine weitere wichtige Hürde. Knapp darüber verläuft zudem der seit November 2015 andauernde mittelfristige Abwärtstrend. Dieser liegt aktuell bei 41,50 Euro.

Wohlwollende Analystenstimmung

Für Rückenwind sorgen mehrere positive Analysteneinschätzungen. Zuletzt hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs die ProSiebenSat.1-Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 42,90 Euro auf 45,00 Euro erhöht. Laut der Analystin Lisa Yang hätten Aktien von Medienunternehmen großes Aufwärtspotenzial, da sich diese in jüngerer Vergangenheit schwächer als der Markt entwickelt haben. Im laufenden Jahr rechnet die Expertin zudem mit stärkeren Werbeeinnahmen bei ProSiebenSat.1.

Die Deutsche Bank bestätigte ihrerseits ihre Kaufempfehlung und beließ den fairen Kurs bei 48,00 Euro. Analystin Laurie Davison wies vor allem auf das starke Digitalangebot der Münchener hin. Dieses sei den europäischen Wettbewerbern klar überlegen. Und auch die britische Investmentbank Barclays traut der Aktie wieder mehr zu. In einer aktuellen Studie wurde der DAX-Titel von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel um 2,50 Euro auf 45,00 Euro angehoben. Der Experte Julien Roch sprach von einem stabilen deutschen TV-Markt und würdigte ebenfalls die digitalen Aktivitäten von ProSiebenSat.1.

Kapitalerhöhung vergessen

Im vergangenen November war die Aktie nach einer überraschenden Kapitalerhöhung stark unter Druck geraten. In der Folge büßte das Papier rund 20 Prozent an Wert ein und rutschte bis auf 31,33 Euro in den Keller. Diese Verluste konnten inzwischen wieder aufgeholt werden.

