ProSiebenSat.1: Was ist eigentlich passiert?

Die Aktie von ProSiebenSat.1 kracht heute deutlich in den Keller auf ein neues 4-Jahres-Tief. Der Medienkonzern hat seinen Jahresausblick wegen Herausforderungen im TV-Bereich nach unten geschraubt. Der Umsatz werde nun um einen mittleren statt hohen einstelligen Prozentbereich steigen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Zudem solle das um Sondereffekte...