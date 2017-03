ProSiebenSat.1: Wann zündet die Aktie endlich den Turbo?

Lieber Leser,

die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 hat sich in den letzten Monaten nicht gerade als High-Flyer erwiesen. Genau genommen stagniert das Papier seit vergangenem Juli auf gleichbleibendem Niveau. Einzig im November kam es zu einem kurzzeitigen Kursrücksetzer.

Analysten trauen Aktie einiges zu

Dabei sind die Analysten in großer Mehrheit durchaus positiv gestimmt, was das Potenzial des DAX-Titels anbelangt. So sprechen 19 Banken und Analysehäuser Kaufempfehlungen für ProSiebenSat.1 aus, 6 Mal wird zum Halten des Papiers geraten. Verkaufsempfehlungen sucht man vergeblich. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 44,11 Euro wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von derzeit 15,62 Prozent zugetraut.

Zuletzt zeigten sich die Norddeutsche Landesbank und die private Berenberg Bank zufrieden mit den vorgelegten Jahresahlen. Die NordLB belohnte dies mit einer Kurszielanhebung von 43 auf 46 Euro und bestätigte ihr Kaufvotum. Aus Sicht der Berenberg Bank liegt der faire Kurs bei 44 Euro. Analystin Sarah Simon erklärte, dass der Medienkonzern auf dem richtigen Weg sei.

Ansprechende Wachstumszahlen

Wie das Unternehmen Ende Februar mitteilte, erhöhte sich der Umsatz im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro. Dabei spielen längst nicht mehr nur die Fernsehaktivitäten eine Rolle. Inzwischen werden 47 Prozent der Einnahmen außerhalb des klassischen TV-Geschäfts erwirtschaftet. Vor allem die digitalen Aktivitäten gewinnen sukzessive an Bedeutung. Unter dem Strich legte das bereinigte Konzernergebnis um 10 Prozent auf 513 Mio. Euro zu.

Für das laufende Jahr hat ProSiebenSat.1 ein Umsatzwachstum von „mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich“ in Aussicht gestellt. Auch das Konzernergebnis soll weiter verbessert werden. Anleger dürfen sich zudem über eine Ausschüttung von 1,90 Euro je Anteilsschein freuen, was einer attraktiven Dividendenrendite von derzeit 5 Prozent entspricht.

