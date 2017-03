ProSiebenSat.1: Trading-Tipp angelaufen – wird’s ein Volltreffer?

Am 12. März hatten wir auf eine Trading-Chance bei ProSiebenSat.1 hingewiesen. Der von uns genannte Einstiegskurs wurde am Freitag überschritten und der Trade läuft. Für diesen Börsentipp hatten wir auch ein sehr aussichtsreiches Hebel-Produkt genannt, mit dem man den Gewinn entsprechend verstärken kann. Nach einer kleinen Verschnaufpause mit einem Kursrückgang bis knapp unter 39,00 Euro am Donnerstag folgte die Gegenwehr. Das war nach unserer Meinung eine überzeugende Gegenbewegung von der Unterstützung bei 38,81 Euro. Der Widerstand bei 39,42 Euro wurde in einem Rutsch genommen und alles, was über 40,00 Euro bleibt, ist aussichtsreich. Die Chartindikatoren sind im sehr positiven Bereich und die Umsätze haben sich stark nach oben bewegt. Mit etwas Fantasie erkennt man seit Ende Januar eine umgekehrte Kopf-Schulter-Formation, die auch kein schlechtes Signal ist. Die Aktionäre können bei ProSiebenSat.1 mit einer starken Dividende rechnen und der Zahltag ist am 12. Mai. Die Aussicht auf wahrscheinlich mehr als 5% Dividende könnte den Kurs bis zur Hauptversammlung zusätzlich befeuern.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.