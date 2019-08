ProSiebenSat.1 TV Deutschland wächst linear und digital: Bester Juli-Marktanteil seit 2015 / Plus 8 Prozent Video Views vs. Vormonat

Unterföhring (ots) -Von wegen Sommerloch. Mit dem besten Juli-Wert seit 2015 und einemstarken Monatsmarktanteil von 28,6 Prozent Marktanteil (+ 0,4Prozentpunkte vs. Juni 2019 // + 0,9 Prozentpunkte vs. Juli 2018)verabschieden sich die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland ausdem Hitzemonat.Auch digital auf Wachstumskurs: Ein sehr gutes Plus von 8 Prozentverzeichnen die Video Views der Programmmarken von SAT.1, ProSieben,kabel eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und kabel eins Doku.Die Senderergebnisse im Einzelnen:Erfolg in Serie: ProSieben feiert den besten Juli seit 2016"The Masked Singer" ist sowohl digital als auch im klassischen TV einErfolgstreiber für ProSieben: Mit 9,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49J.) feiert ProSieben den besten Juli seit 2016 und liegt +0,3Prozentpunkte über dem Vorjahr. Der Sender schreibt seineWachstumsgeschichte fort: Seit insgesamt 13 Monaten liegt ProSiebenüber (11 Mal) oder auf (2 Mal) den Werten des Vorjahresmonats. DiesesWachstum lässt sich auch digital ablesen: Die Sendermarke legt um 9Prozent im Vergleich zum Juli 2018 zu. Stark: Mit einem Marktanteilvon 12,8 Prozent ist ProSieben auch im Juli die bevorzugte Adressefür junge Zuschauer (Z. 14-39 J.) - und erreicht mehr junge Zuschauerals Das Erste (4,9 % MA) und das ZDF (4,2 % MA) zusammen.SAT.1 im heißen Juli: reichweitenstarke Reality, starke Daytime undSpielfilmeIm Juli überzeugt "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1mit starken Marktanteilen von bis zu 12,1 Prozent und herausragendenReichweiten von bis zu 3,25 Mio. Zuschauern (Z. ab 3 J.). Das"SAT.1-Frühstücksfernsehen" stärkt den Morgen (mit bis zu 16,8 % MA)und gewinnt mit über 13 Mio. Videoviews +55 Prozent auf den digitalenPlattformen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Daytimeperformt stark mit "Auf Streife" (bis zu 16,0 % MA) oder "Klinik amSüdring" (bis zu 15,1 % MA). Unter den US-Spielfilmen sind im Juli"König der Löwen", "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" und "I,Robot" die heißen Hingucker mit bis zu 15,4 Prozent Marktanteil.SAT.1 schließt den Monat Juli mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 49-Jährigen ab (Relevanz-Zielgruppe Z. 14-59 J.: 7,4 % MA). ImAugust wird es noch heißer: mit u.a. "Promi Big Brother" ab 9.8. liveaus Köln und "Akte" mit Claudia von Brauchitsch ab 26.8. live ausUnterföhring.Wachstumskurs: kabel eins mit steigenden Quoten seit einem Jahrkabel eins macht das Dutzend voll und steigert sich zum zwölften Malin Folge im Vergleich zum Vorjahresmonat: im Juli um satte +0,5Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. "Achtung Abzocke" mit Peter Gieseltrotzt der starken Konkurrenz am Donnerstag. Mit Top-Werten bis 6,5Prozent zählt die Prime-Time-Eigenproduktion einmal mehr zu denErfolgsgaranten. Die US-Serie "Blue Bloods" punktet amSamstag-Vorabend mit bis zu 8,3 Prozent. Die Video Views auf dendigitalen Plattformen verzeichnen ein Plus von 147 Prozent imVergleich zum Vorjahresmonat. Am heutigen Donnerstag, 1.8., kehrtZwei-Sterne-Koch Frank Rosin mit einer neuen Staffel seinesKlassikers "Rosins Restaurants" (20:15 Uhr) zurück. Außerdem imAugust: Weitere neue Folgen von "Mein Revier" (sonntags, 20:15 Uhr)und "Achtung Kontrolle aktuell" (montags, 18:55 Uhr).sixx im Aufwind: Bester Monat seit OktoberStarker neuer Crime-Fever-Abend mit "Castle", "Profiling Paris" und"Forever" am Montag! Toller neuer Mädelsabend am Dienstag! GroßerErfolg mit der Wiederholung von "The Masked Singer" am Freitag! sixxist im Aufwind und feiert mit 1,4 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.)den besten Monat seit Oktober 2018. Auch auf den digitalen Kanälengeht's nach oben: Bei den Video Views wächst sixx um 14 Prozent imVergleich zum Vormonat und um 6 Prozent im Vergleich zumVorjahresmonat. In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigenFrauen bleibt der Sender mit 1,6 Prozent Marktanteil stabil. Ab dem9.8. legen die Lästerschwestern auf sixx wieder los: Melissa Khalajund Jochen Bendel nehmen in "Promi Big Brother - Die Late Night Show"kein Blatt vor den Mund.Heißer Marktanteil für SAT.1 GOLD: Jahresbestwert mit 1,7 ProzentRekord-Hitze, Rekord-Marktanteil: SAT.1 GOLD schließt den Juli miteinem Jahresbestwert von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern ab (+0,2 Prozentpunkt vs. Juni 2019). In derRelevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen bleibt der Senderstabil bei hervorragenden 3,4 Prozent Marktanteil (Juni 2019: 3,4 %MA). Besonders erfolgreich lief es im Juli für das eigenproduzierteFormat "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" mitSpitzen-Marktanteilen von bis zu 1,8 Prozent, der Spielfilm-Tag mitLouis de Funès bescherte dem Sender einen Top-Tagesmarktanteil von2,3 Prozent (Z.14-49 J.). Tierisch süß wird es im August in "KleineHunde - Großes Chaos" mit Verhaltensbiologin Kate Kitchenham undHundetrainer Jochen Bendel (ab 29.8.).Jubel-Juli! ProSieben MAXX feiert 1,8 ProzentBeständiges Quoten-Hoch für ProSieben MAXX: Der Männersenderbestätigt seine gute Form und schließt den Juli mit starken 1,8Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab (Juli 2018: 1,8%MA.). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) erreicht der Sendersehr gute 2,5 Prozent Marktanteil. Quotentreiber im TV sowie Onlineim Juli waren u.a. die Anime-Serien am Vorabend (u.a. "One Piece" mitbis zu 4,9 % MA, Z. 14-49 J.). Ebenfalls stark im TV performte diesamstägliche Factual-Schiene mit Formaten wie "Shipping Wars" und"Storage Wars". Vor dem Saisonstart der NFL im September zeigtProSieben MAXX bereits am Sonntag, 18.8., die PreSeason-Spiele LosAngeles Chargers gegen New Orleans Saints und Minnesota Vikings gegenSeattle Seahawks bei "ran Football" live ab 21:35 Uhr.Die Eins steht! kabel eins Doku weiter im Quoten-Hochkabel eins Doku bestätigt erneut seine Top-Performance. Der Sendererzielt im Juli einen Monatsmarktanteil von 1,0 Prozent und liegtdamit 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahresmonat. StarkeReal-Crime-Abende, die Kult-Reportagereihe "Achtung Kontrolle!" sowiedie Reihe "Rätselhafte Geschichte" überzeugen mit Marktanteilen biszu 2,2 Prozent besonders. Highlights im August: Die"Promille-Polizei" fahndet ab 2.8. in der Prime Time nachAlkoholsündern am Steuer. Die "Spezialeinheit Tel Aviv" ist ab 8.8.im Einsatz. Beide Formate feiern ihre Deutschland-Premieren.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE (ohne Joyn) |Google Analytics I Webtrekk I ProSiebenSat.1 TV Deutschland |Business IntelligenceErstellt: 01.08.2019 für den Zeitraum 01.07.-31.07.2019; vorläufiggewichtet: 28.07.-31.07.2019. Gruppen-Marktanteile: Berechnung überSumme der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen -Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalbmöglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, fürZuschauer 14 bis 49 Jahre.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR - Communication ProjectsSusanne LangTel: +49 89 9507-1183Susanne.Lang@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell