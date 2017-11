ProSiebenSat.1 TV Deutschland wächst im goldenen Oktober und erzielt 28,0 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots) - Mit 28,0 Prozent Marktanteil im Oktobererzielen die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH - SAT.1,ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabeleins Doku - den besten Monatswert des Jahres. Der Abstand zu denSendern der IP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, NITRO, RTLplus)vergrößert sich und beträgt +2,6 Prozentpunkte (IP-Gruppe: 25,4% MA).Die Senderergebnisse im Einzelnen:SAT.1 legt im Oktober 2017 wieder deutlich zu So soll es sein, sokann es bleiben: #TVOG holt in SAT.1 bis zu 20,5 Prozent Marktanteil,die neuen Folgen von "LUKE! Die Woche und ich" mit 15,5 ProzentMarktanteil den bisherigen Bestwert seit Start der Latenight-Show,und auch die Sonntagvorabend-Formate "Das große Backen" (14,0% MA;Finale nächsten Sonntag) und "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich"(13,3% MA) erzielen Staffelbestwerte. Und die Kinokomödie "FrauMüller muss weg" begeisterte gestern Abend hervorragende 15,5 Prozentder Zuschauer. SAT.1 schließt den Oktober 2017 mit einemdurchschnittlichen Marktanteil von 8,7 Prozent ab (Z. 14-49 J./Relevanz-ZG Z. 14-59 J.: 8,5% MA) und legt damit im Vergleich zumSeptember satte +1,1 Prozentpunkte zu. Der November ist vollgepackt:Eric Bergs Bestseller-Verfilmung "Das Nebelhaus" mit Felicitas Woll(28.11.) verspricht Krimi vom Feinsten, Luke Mockridge strapaziertmit seiner neuen Show "LUKE! Die 90er und ich" (17.11.) sicher nichtnur die Lachmuskeln und in der neuen Staffel von "Hochzeit auf denersten Blick" (12.11.) wird wieder "blind" geheiratet.+0,4 Prozentpunkte: ProSieben weiter klar im Aufwärtstrend DieRichtung stimmt. Nach dem großen Marktanteilssprung vom August zumSeptember legt ProSieben im Oktober wieder kräftig zu. Mit +0,4Prozentpunkten (Z. 14-49 J.) steigt ProSieben auf 9,8 Prozent - undist unangefochten die starke Nummer 2 im Zuschauermarkt. In seinerRelevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) überzeugt der Sender mit guten 12,8Prozent Marktanteil. ProSieben glänzt im Oktober mit JokoWinterscheidts neuer Show "Beginner gegen Gewinner", demphantastischen Start von "The Voice of Germany" und in seiner starkenAccess mit den "Simpsons" und "Galileo". Im November bietet derSender einen abwechslungsreichen Show-Samstag mit "Schlag denHenssler" (4.11.), "Galileo Big Pictures" (11.11.), "Das Duell um dieWelt" (18.11.) und "Beginner gegen Gewinner" (25.11.). "Galileo"setzt ab 6.11. auf Augmented Reality und macht Fernsehen aus derZukunft.kabel eins: stabil im OktoberIm Oktober legt kabel eins mit 4,7 Prozent Marktanteil leicht zuim Vergleich zum Vormonat September (4,6% MA, Z.14-49 J.). Besonderspunkten eigenproduzierte Magazine wie "Abenteuer Leben täglich" unddas "K1 Magazin" sowie Spielfilm-Klassiker (bis zu 7,7% MA). AusblickNovember: "Die spektakulärsten Kriminalfälle" (ab 05.11.)dokumentiert Verbrechen, die die Öffentlichkeit bis heute nichtloslassen. Im neuen, täglichen Koch-Wettbewerb "Gekauft, gekocht,gewonnen" (ab 13.11., 17:55 Uhr) fordert Zwei-Sterne-Koch Frank Rosinbekannte Top-Köche wie Mike Süsser, Martin Baudrexel, CorneliaPoletto, Pia Nixon, Frank Buchholz oder Sebastian Lege zum Wettkampfheraus, der es in sich hat.sixx legt wieder zu / "The Originals" mit bester Staffel SteigendeQuoten für sixx: Der Frauensender holt im Oktober 1,2 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J., September: 1,1% MA). In derRelevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen geht es ebenfallsnach oben auf 1,7 Prozent (Vormonat: 1,5% MA). Mit Werten deutlichüber Senderschnitt liefen "The Originals" - die vierte Staffel wardie stärkste bisher mit durchschnittlich 3,7 Prozent Marktanteil (F.14-39 J.). Ein weiteres Serienhighlight in Erstausstrahlung gibt's imNovember: Die vierte Staffel von "Devious Maids" startet am 20.11. um22:10 Uhr.SAT.1 Gold holt Jahresbestwert in seiner Relevanz-Zielgruppe SAT.1Gold schließt den Oktober mit einem Top-Wert von 1,7 ProzentMarktanteil ab - einem Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zumVormonat (September 2017: 1,6% MA, Z. 14-49 J.). In derRelevanz-Zielgruppe (F. 40-64 J.) holt SAT.1 Gold einenJahresbestwert von 2,8 Prozent Marktanteil (September 2017: 2,6% MA).Besonders gut lief es im Oktober für die eigenproduzierten Sendungenvon SAT.1 Gold: "Haustier sucht Herz" (bis zu 2,1% MA), "Im Kopf desVerbrechers" (bis zu 1,6% MA) und "Unschuldig schuldig" (1,7% MA).Mit "Unsere 50 schönsten ..." (ab 23.11.) startet im November eineweitere SAT.1 Gold-Eigenproduktion.Stark! ProSieben MAXX erreicht mit 1,5 Prozent den besten Oktoberseit Senderbestehen! ProSieben MAXX bestätigt seine gute Form undschließt den Monat mit starken 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 49-Jährigen ab. Das ist der beste Oktober seit Senderbestehen undein Plus von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat(Oktober 2016: 1,0% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.)erreicht der Sender sehr gute 2,9 Prozent Marktanteil. Besonderserfolgreich im Oktober waren u.a. die "ranFootball"-Live-Übertragungen am Sonntag und Factual-Formate wie "Manvs. Food - Die XXL-Challenge". Im November setzt der Männersenderneue sportliche Akzente mit den Live-Übertragungen der "World RugbyLeague" am Wochenende.PS-Klassiker starten erfolgreich bei kabel eins Doku kabel einsDoku schließt den Oktober erneut mit guten Monatsmarktanteilen von0,4 (Z. 14-49 J.) und 0,5 Prozent (M. 40-64 J.) ab. Einen gelungenenStart legte die neue Programmfarbe PS-Klassiker hin. "Kultautos - DieWerkstatt-Profis" erzielte Quoten über Senderschnitt. Mit "Rick derRestaurator" startete diese Woche ein weiteres frischesVorabend-Format. Außerdem neu im November: "SPIEGEL TV Thema" ab7.11. jeden Dienstag um 20:15 Uhr.Basis: Alle TV-HH DE [deutschsprachig]. Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research. Erstellt: 01.11.2017 für den Zeitraum01.10.-31.10.2017; vorläufig gewichtet: 28.-31.10.2017.Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. allerNachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnenSendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofernnicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.