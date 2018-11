ProSiebenSat.1 TV Deutschland im goldenen Oktober mit starken 28,7 Prozent Marktanteil und digitalen Erfolgen

Unterföhring (ots) - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - die Sender derProSiebenSat.1 TV Deutschland - schließen den Oktober 2018 mit einemsehr guten Marktanteil von 28,7 Prozent ab und erzielen damit einPlus von 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat (Oktober2017: 28,0% MA). Die Sender der IP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv,NITRO, RTLplus) verlieren 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zumVorjahresmonat, der Abstand zur ProSiebenSat.1 TV Deutschland beträgt3,8 Prozentpunkte (IP-Gruppe im Oktober 2018 24,9% MA).Die Senderergebnisse im Oktober 2018 im Einzelnen:SAT.1 im Oktober 2018: Luke Mockridge und "The Voice" bescherengoldene Quoten Luke Mockridge sorgt mit "LUKE! Die 2000er und ich"(13,8% MA) und seiner Late-Show "LUKE" Die Woche und ich" (bis zu15,0% MA) für mehr als gute Laune und auch Martina Hill ist einKnaller und überzeugt mit ihrer ersten eigenen Show ("Die MartinaHill Show", 15,4% MA). Die achte Staffel von "The Voice of Germany"(bis zu 18,3% MA) ist einmal mehr ein Erfolgsgarant für den Sender.Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (bis zu 19,1% MA) bleibt Marktführeram Morgen. Nicht nur tolle Torten, sondern vor allen Dingen tolleQuoten lieferte "Das Große Backen" mit der zweitbesten Staffel(Staffelschnitt: 12,9% MA) seit Sendestart. Auch die Digitalzahlenschmecken: "Das große Backen" begeistert im Oktober auch online mitbereits über 9 Millionen Videoabrufen auf allen Digital-Plattformen(+211% vs. Vorjahr). Stark liefen im TV bei SAT.1 wie immer auch dieKinohits wie "Ich bin dann mal weg" (14,1% MA) und "Harry Potter undder Orden des Phönix" (12,9% MA). Der Sender schließt den Oktober miteinem durchschnittlichen Marktanteil von 8,3% ab (Z. 14-49 J.;Relevanz-Zielgruppe Z. 14-59 J.: 8,1%). Die Videoabrufe von SAT.1steigerten sich auf allen Digital-Plattformen im Vergleich zumVorjahresmonat um +11 Prozent (auf über 76 Mio. Videoabrufe). DerNovember bringt: die neue Comedy-Show "Big Blöff" mit u.a. BülentCeylan und Paul Panzer (ab 2.11.), die neue Staffel "Hochzeit auf denersten Blick" (ab 4.11.), die Bestseller-Verfilmung von SebastianFitzek ("Amokspiel", 27.11.) u.v.m.ProSieben bestätigt seine gute Form: klarer Marktführer für jungeZuschauer ProSieben ist im Oktober unangefochten die Nummer 1 fürjunge Zuschauer (Z. 14-39 J.): Mit 13,1 Prozent Marktanteil steigertsich der Sender sowohl im Vergleich zum September 2018 als auch imVergleich zum Oktober 2017 klar. Zum Vergleich: ProSieben erreicht indieser Zielgruppe mehr als doppelt so viele Zuschauer wie Das Ersteund mehr als drei Mal so viele Zuschauer wie das ZDF. Nichtverwunderlich, dass die Marke ProSieben auch digital punktet: Um mehrals +11 Prozent wachsen die Videoviews im Oktober im Vergleich zumVorjahr. Besonders stark im Vergleich zum Vorjahr performen online"Galileo" und "The Voice of Germany". Bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern wächst ProSieben im Vergleich zum September um +0,3Prozentpunkte und kommt auf 9,8 Prozent Marktanteil. Damit kann sichder Sender über den zweitstärkten Monat des Jahres freuen.Verantwortlich für den Erfolg sind unter anderem die starken Magazine"taff" und "Galileo". Zudem punktet der Sender mit den Sitcoms "TheBig Bang Theory", "Young Sheldon" und "The Middle" in der Prime Timeam Montag. Donnerstags brillieren die Shows "The Voice of Germany"und "Late Night Berlin".Starker Oktober für kabel eins mit 5,1 Prozent Marktanteil kabeleins legt im Vergleich zum Vorjahresmonat um sehr gute 0,4Prozentpunkte zu und schließt den Oktober mit guten 5,1 ProzentMarktanteil ab (Oktober 2017: 4,7 % MA). Besonders erfolgreich liefen"Die besten Filme aller Zeiten" im 20-jährigen Jubiläumsmonat ("Zweiwie Pech und Schwefel" mit 8,6 % MA) sowie die eigenproduziertenFactual-Sendungen "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" (bis zu8,1% MA) und "Abenteuer Leben täglich" (bis zu 8,9% MA). StarkerAufwärtstrend auch auf den digitalen Plattformen von kabel eins: DieInhalte aus der "Abenteuer Leben"-Welt feiern bei den Videoviews einPlus von 145 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ab Novemberzeigt kabel eins den "Rotlichtreport Deutschland" (ab 25.11.) undneue Folgen von "Rosins Restaurants" (ab 27.11.).Seit elf Monaten über Vorjahr: sixx weiter auf Wachstumskurs Mit1,4 Prozent Marktanteil im Oktober setzt sixx seinen Wachstumskurs imVorjahresvergleich weiter fort (Oktober 2017: 1,2% MA). Es ist derelfte Monat in Folge, in dem der Frauensender über dem jeweiligenVorjahreswert liegt. Tolle Werte holten im Oktober u.a. die US-Serie"This Is Us", die Back-Show "Sweet & Easy - Enie backt" sowie dieCrime-Serien am Dienstag. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Frauen schließt sixx den Monat mit 1,8 ProzentMarktanteil ab. Die neuen Folgen von "The Originals" kommen vor allemonline gut an. Mit mehr als 213.000 Full-Videoviews auf den digitalenPlattformen von sixx und auf 7TV liegt die finale fünfte Staffel 30Prozent über den Vorjahreszahlen (gleicher Zeitraum, vierte Staffel).Highlight im November: Anlässlich des Weltmännertags (3.11.) feiertder Frauensender bereits am Abend davor die Männer - mit demTalk-Special "Auf euch" (2.11., 22:05 Uhr).Souverän im Oktober: SAT.1 Gold holt 1,6 Prozent Marktanteil Mitguten 1,6 Prozent Marktanteil im Oktober startet SAT.1 Gold souveränin das vierte Quartal 2018. In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis64-jährigen Frauen legt der Sender im Vergleich zum Vorjahresmonat um0,2 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent Marktanteil zu (Oktober 2017: 2,8%MA). Neu im November: Für einsame Hunde und Katzen in DeutschlandsTierheimen, die bislang noch kein Zuhause gefunden haben, gibt es in"Haustier sucht Herz - Die Pechvögel" eine zweite Chance (1.11.).Zusätzlich starten die neuen Staffeln von "Lebenslust - Das SAT.1Gold Magazin" und "Wunderwelt Wissen" (ab 8.11.).Stark mit NFL und Anime: ProSieben MAXX feiert den besten Oktoberseit Senderbestehen Quoten-Hoch im Herbst! Die NFL-Live-Übertragungenbrechen weiterhin Rekorde auf ProSieben MAXX und sorgten am 21.Oktober für den stärksten Tagesmarktanteil in der Geschichte desSenders: 3,9 Prozent (Z. 14-49 J)! Weiter stark ist der Sender mitseinem umfangreichen Anime-Programm - und erzielt am spätenNachmittag Topquoten von bis zu 6,0 Prozent. Mit 1,8 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen feiert ProSieben MAXX somitden besten Oktober seit Senderstart. Der Männersender verbucht einPlus von +0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat (Oktober2017: 1,5% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigenMänner kommt ProSieben MAXX auf sehr gute 3,0 Prozent Marktanteil. ImNovember hat die deutsche Rugby-Mannschaft die historische Chance,sich ein Ticket zur WM 2019 zu sichern. ProSieben MAXX zeigt dieQualifikationsspiele am 11., 17. und 23. November live.Rekord-Feiertag und starker Oktober für kabel eins Doku DieMarathon-Programmierung von "Unerklärliche Phänomene" am 3. Oktoberbescherte kabel eins Doku den bisher erfolgreichsten Sendetag mit 1,6Prozent Tagesmarktanteil. Den gesamten Monat schließt der Sender mitsehr guten 0,7 Prozent Marktanteil ab. Besonders überzeugend imOktober: "Die Schatzsucher von Oak Island" in der Sonntag-Primetimesowie "Achtung Kontrolle!" in der Daytime mit bis zu 2,0 ProzentMarktanteil (alle Werte: Z. 14-49 J.). Am heutigen 1. November zeigtkabel eins Doku den ganzen Tag die Real-Crime-Reihe "Derentscheidende Beweis" mit "Harry Potter"-Star Robbie Coltrane alsFree-TV-Premiere. 