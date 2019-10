ProSiebenSat.1 TV Deutschland: bestes Quartal 2019

Unterföhring (ots) -Quartal für Quartal immer besser: Mit 28,6 Prozent Marktanteilerzielen die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland - SAT.1,ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und KabelEins Doku - das stärkste Quartal des Jahres. Im gesamten Jahr 2019liegt die Gruppe mit 28,3 Prozent Marktanteil schon jetzt über demYear-to-date des Vorjahres (YTD 2018: 27,5 % MA). Den September 2019schließt ProSiebenSat.1 TV Deutschland mit 28,2 Prozent Marktanteilab.Die Senderergebnisse im Einzelnen:ProSieben steigert seine digitale Performance um 12 ProzentDas ist stark. Im Vergleich zum August wächst die digitalePerformance von ProSieben im September um satte 12 Prozent. Das liegtvor allem an den überragenden Views für das Erfolgsprogramm "TheVoice of Germany": Claudia Emmanuela Santosos Version von "NeverEnough" kommt bislang auf mehr als 15,8 Million Views - ungefähr soviel wie das sagenumwobene Rezo-Video. Spitzenwerte holt #TVOG auchim TV - genauso wie "Das Duell um die Welt" und "Late Night Berlin",das mit 15,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ein Allzeithocherreicht. Insgesamt schließt ProSieben den September mit verhaltenen9,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ab - knapp unter den Werten imSeptember 2018. Im Oktober zeigt der Sender Shows, Shows, Shows:samstags "Das Duell um die Welt" (5.) und "Die Live-Show bei dir zuHause" (12. und 26.10.). Dienstags "Joko & Klaas gegen ProSieben"(8., 15., 22., 29.10.). Dazu natürlich an jedem Donnerstag weiter"The Voice of Germany".SAT.1 punktet mit starken Stimmen, ausgefuchsten Tieren und zweitemGöhteDas macht Laune: "The Voice of Germany", "Zoomania", "Fack ju Göhte2", "Auf Streife", "LUKE! Die Greatnightshow", "Das große Backen" unddas immer wieder herausragende "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sorgen inSAT.1 für Quotenfreuden bis zu 18,5 Prozent Marktanteil. Auf dendigitalen Plattformen punktet ebenfalls das"SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit 8,9 Mio. Video Views (+13 %).Außerdem hat die Backsaison begonnen: "Das große Backen" beschert mitrund 5,8 Mio. Video Views ein Plus von fast 500 Prozent im Vergleichzum Vormonat. Mit 8,0 Prozent Marktanteil beendet SAT.1 sein bestesQuartal des Jahres, im September erreicht der Sender 8,1 Prozent (RZGZ. 14-59 J.: 7,7 bzw. 7,6 % MA). Der Oktober in SAT. 1 wird leckerund spannend: "The Taste" startet morgen Abend mit den neuen Coaches,Maria Groß und Tim Raue, neben Frank Rosin und Alexander Herrmann indie siebte Staffel und "Todesfrist - Nemez und Sneijder ermitteln"mit Josefine Preuß macht am 7.10. den Auftakt der SAT.1-Krimis imHerbst 2019."Bundespolizei LIVE" und "Trucker Babes" setzen Ausrufezeichen beiKabel EinsErfolgreiche Eigenproduktionen, starke Spielfilme und eineLive-Premiere: "Bundespolizei LIVE", das erste Live-Factual-Event imdeutschen Fernsehen, erzielt mit der Parallel-Übertragung bei KabelEins und Kabel Eins Doku sehr gute 6,5 Prozent Marktanteil. DieTV-Premiere sorgt auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis29-Jährigen mit 9,4 Prozent Marktanteil (ebenfalls beide Sender) undim Social Web für viel Gesprächsstoff. Die "Trucker Babes" bleibenmit bis zu 7,0 Prozent im TV und zwei Millionen Video Views auf dendigitalen Plattformen in der Erfolgsspur. Auch "Abenteuer Lebentäglich" punktet am Vorabend weiterhin mit herausragenden Quoten vonbis zu 9,9 Prozent. Spielfilme wie "Stephen Kings Es" und"Transformers" überzeugen mit bis zu 10,7 Prozent Marktanteil. DenSeptember schließt Kabel Eins mit guten 4,9 Prozent Marktanteil ab.Im Oktober rollen am Sonntag weiter die "Trucker Babes" durch diePrime Time, ehe ab 27.10. die "Trecker Babes" das Steuer übernehmen.Am 24.10. startet außerdem eine neue Staffel von "Die Klinik".sixx: Mit US-Serien zum besten September!1,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)! So gut lief es für sixx imSeptember noch nie. Vor allem die US-Serien "Charmed", "Cold Case","Ghost Whisperer" oder auch "Lucifer" holen hervorragende Werte. Inder sixx-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen erreichtsixx gute 2,0 Prozent Marktanteil. Auch online setzt sixx seinenWachstumskurs fort und legt bei den Video Views im Vergleich zumVorjahresmonat um 6 Prozent zu. Im Oktober bringt sixx mit derzweiten Folge von "Paulas Paarexperiment" (2.10.) und der Tattoo-Doku"Cover up on holiday" (ab 4.10.) zwei neue Eigenproduktionen on air.Jahresbestwert! ProSieben MAXX jubelt über 1,9 Prozent im SeptemberDie NFL meldet sich mit Rekordwerten zurück und beschert ProSiebenMAXX am 8. September mit einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent (Z.14-49 J.) den erfolgreichsten Tag in seiner Sendergeschichte. DerMännersender punktet im September außerdem mit College Football undRugby und präsentiert sich in Top-Form: ProSieben MAXX schließt denMonat mit 1,9 Prozent Marktanteil ab - das ist der bislang besteMonat des Jahres (September 2018: 1,8 % MA). Mit phänomenalen 3,6Prozent Marktanteil feiert der Sender in seiner Relevanz-Zielgruppeder 14- bis 39-jährigen Männer den höchsten Wert seit Senderbestehen.Mit jeder Menge Football, Rugby und weiteren U21-EMQualifikationsspielen (10. und 15.10.) setzt ProSieben MAXX weiteresportliche Akzente im Oktober.Kabel Eins Doku weiter gut in Form"Rick - Der Restaurator" mit 2,4 Prozent Marktanteil in der Daytime."Achtung Kontrolle!" mit 1,9 Prozent am Vorabend. "Fatales Vertrauen- Dem Mörder so nah" mit 2,0 Prozent in der Prime Time. Kabel EinsDoku bleibt mit seiner breiten Programmvielfalt weiter in derErfolgsspur. Der Sender steigert sich im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 0,2 Prozentpunkte und schließt den September mitsehr guten 0,9 Prozent Marktanteil ab. Frisches Programm im Oktober:Eine neue Staffel von "Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur"startet am 16.10. um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.