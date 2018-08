ProSiebenSat.1 TV Deutschland auf gutem Weg im Juli 2018: Plus vs. Vorjahresmonat / Plus vs. Vormonat

Unterföhring (ots) -Aufwärts. Die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland - SAT.1,ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabeleins Doku - schneiden trotz Sportmonat im Juli gut ab und verzeichnenein Plus von 3,3 Prozentpunkten vs. Juni 2018 (Juni 2018: 24,4 % MA)und ein Plus von 1,3 Prozentpunkten vs. Juli 2017 (Juli 2017: 26,4 %MA). Den Monat Juli schließt die Sendergruppe mit einem Marktanteilvon 27,7 Prozent ab.Zum Vergleich: Die IP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, NITRO undRTLplus) verzeichnet ein deutlich schwächeres Wachstum um 1,3Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat und weist ein Minus von 2,1Prozentpunkten im Vergleich zum Juli 2017 auf (Juli 2018: 22,6 % MA /Juni 2018: 21,3 %/ Juli 2017: 24,7 % MA).Die Senderergebnisse im Einzelnen:Läuft bei uns: SAT.1 legt wieder zuDas "SAT.1-Frühstücksfernsehen" erfreut aufs Neue mit Spitzenwertenbis zu 19,0 Prozent. Der Vorabend ist neu und lässt hoffen ("Genialdaneben - das Quiz" mit +0,7 Prozentpunkten über dem bisherigenSlotschnitt und "Endlich Feierabend" mit 7,5% MA zum Start). Und inder Prime Time ist auf die Genres Serie, Spielfilm und Show/ComedyVerlass. So holt zum Beispiel die neue US-Serie "Deception" aus demStand bis zu 14,6 Prozent, "Genial daneben" in der 20:15 Uhr-Ausgabebis zu 14,8 Prozent und der gute alte "Independence Day" 13,7 ProzentMarktanteil. SAT.1 schließt den Monat Juli mit 7,9 Prozent bei den14- bis 49-Jährigen ab (Relevanz-Zielgruppe Z. 14-59 J.: 8,1 % MA)und legt im Vergleich zum Juni wieder deutlich zu (Junischnitt: 6,9 %MA, Z. 14-49 J.). Im August warten u.a. "Das Krimi-Duell - derperfekte Mord" 1.8.), "Die Unglaublichsten ..." mit Sonya Kraus (ab8.8.) und endlich die neue Staffel "Promi Big Brother" (ab 17.8.).Gewinner! ProSieben mit Rekorden und Bestwerten im JuliProSieben ist der große Gewinner im TV-Markt im Juli: In seinerRelevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) feiert ProSieben trotz WM denerfolgreichsten Monat des Jahres - und ist mit 13,0 ProzentMarktanteil natürlich Marktführer. In der klassischen Zielgruppe (Z.14-49 J.) stellt ProSieben seinen Jahres-Bestwert ein. Mit 9,6Prozent Marktanteil gewinnt ProSieben +1,2 Prozentpunkte im Vergleichzum Juni und +0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli 2017. Keinanderer Nicht-WM-Sender wächst im Juli so stark. Woran liegt das?ProSieben punktet in allen Zeitschienen - insbesondere in der Accessmit seinen Magazinen "taff" und "Galileo". Am vergangenen Donnerstagsind die ProSieben-Sommerspiele mit "Schlag den Star" sehrerfolgreich gestartet.Mensch, Otto! Runder Geburtstag des Kultkomikers beschert kabel einsSpitzenquoten im JuliGeburtstage muss man feiern, und runde erst recht! DieGeburtstagssause zu Otto Waalkes' 70. und starke Factual-Formatebescheren kabel eins im Juli ein Plus von 0,4 Prozentpunkten. DenFußball-WM-Monat schließt der Sender damit mit guten 4,7 ProzentMarktanteil ab (Juni 2018: 4,3 % MA, Z. 14-49 J.). Besonders starkliefen die exklusive Dokumentation "OTTO - Die Doku" und"Otto"-Spielfilme in der Jubiläums-Woche (bis zu 8,2 % MA),"Abenteuer Leben täglich" (bis zu 7,8 % MA) und Blockbuster-Klassikerwie "Shaft - noch Fragen?" (bis zu 8,4 % MA). Neu im August: In derAccess Prime startet die zweite Staffel von "Gekauft, gekocht,gewonnen", unter anderem mit Sterne-Köchin Lea Linster (ab 20.8.).Mit "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" (ab 16.8.) und "Dergroße Urlaubsreport - So machen wir Deutschen Ferien" (ab 26.8.)zeigt kabel eins zwei neue Factual-Formate in der Prime Time.sixx mit bestem Juli seit drei JahrenBester Juli seit 2015: sixx erreicht 1,4 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-jährigen Zuschauern und liegt damit nicht nur vor Juli2016 (1,3 % MA) und 2017 (1,2 % MA), sondern auch klar über Vormonat(Juni 2018: 1,2 % MA). Intrigen bei "The Royals", viel Liebe bei"This Is Us" oder Crime mit Charme bei "Castle" - vor allem dieUS-Serien waren die Quotentreiber des Monats. In derRelevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen geht es mit 1,8Prozent Marktanteil ebenfalls bergauf (Juni 2018: 1,6 % MA). ImAugust reiben sich auf sixx Jochen Bendel und Melissa Khalaj amLästerlagerfeuer die Hände, ab 17. August 2018 in "Promi Big Brother- Die Late Night Show".Nicht Silber, sondern Gold! SAT.1 Gold weiter stark mit 1,6 ProzentMarktanteil im JuliSAT.1 Gold bleibt im Juli stabil und schließt den Monat mit guten 1,6Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab (Juni2018: 1,6 % MA). In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigenFrauen hält SAT.1 Gold das starke Niveau vom Juni und legt imVergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte zu: 2,8 ProzentMarktanteil (Juli 2017: 2,6 % MA). "Im Kopf des Verbrechers"überzeugte mit Werten von bis zu 3,3 Prozent Marktanteil (F. 40-64J.; Z. 14-49 J.: bis zu 1,8 % MA). Ausblick August: Maximilian Arlandund Evelyn Weigert fahren in "Der Schlagerbulli - Heimat on Tour" (ab16.8.) quer durch Deutschland und besuchen Stars wie Ross Antony oderAnna Maria Zimmermann.Rekord-Hoch im Juli! ProSieben MAXX feiert mit 1,8 Prozent denstärksten Monat seit SenderstartEin Juli zum Jubeln für ProSieben MAXX! Der Männersender schließt denMonat mit ausgezeichneten 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen ab. Das ist der beste Monat in der Sendergeschichte - undein kräftiges Plus von +0,4 Prozentpunkten im Vergleich zumVorjahreswert (Juli 2017: 1,4 % MA). In seiner Relevanz-Zielgruppeder 14- bis 39-jährigen Männer kommt der Sender auf starke 2,8Prozent Marktanteil. Zu den Quoten-Garanten im Juli zählten u.a.Anime-Formate wie "Dragon Ball Z Kai" (bis zu 6,4 % MA, E. 14-49 J.)am späten Nachmittag und Filmreihen wie "Naruto Shippuden" (bis zu4,0 % MA) in der Prime-Time am Freitag. Ebenfalls stark liefen dieWWE-Shows "SmackDown" (bis zu 3,5 % MA) und "RAW" (bis zu 3,3 % MA).Sportliche Highlights im August: Am 22.8. kehrt "ran eSports.Professional. Gaming. Magazine" mit neuen Folgen am Mittwochabendzurück. Am 26.8. zeigt "ran Football" zwei NFL-Preseason Games liveab 22:00 Uhr.kabel eins Doku steigert sich wieder auf Rekordniveaukabel eins Doku läuft im WM-Monat zu Bestform auf und steigert sicherneut auf den Rekordwert von 0,7 Prozent Marktanteil. StarkeReal-Crime-Abende, die neu gestartete Reihe "Rätselhafte Geschichte"sowie "Die Schatzsucher von Oak Island" in der Sonntag-Prime-Time mitbis zu 1,5 Prozent Marktanteil überzeugen im Juli besonders (alleWerte: Z. 14-49 J.). Highlights im August: Die "Projekte derSuperlative" feiern ab 14.8. in der Daytime ihre Deutschlandpremiere."Kultautos - Die Auto-Retter" starten am 24.8. um 17:50 Uhr alsFree-TV-Premiere.