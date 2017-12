ProSiebenSat.1 TV Deutschland im Jahr 2017

Unterföhring (ots) -- ProSiebenSat.1 TV Deutschland: bestes Quartal 2017- SAT.1: starker Jahresendspurt- ProSieben: Nummer 1 für junge Zuschauer- kabel eins: erfolgreich mit Factual-Entertainment und Klassikern- sixx punktet mit Eigenproduktionen, Top-US-Serien und exklusivemWeb-Content- SAT.1 Gold feiert vor seinem 5. Geburtstag Rekordjahr- ProSieben MAXX feiert ebenfalls bestes Jahr seit Senderbestehen- kabel eins Doku steigert sich konstantTendenz: steigend. Mit dem besten Quartal 2017 mit 27,9 ProzentMarktanteil und einem guten Dezember mit 27,3 Prozent Marktanteilschließt ProSiebenSat.1 TV Deutschland das Jahr 2017 ab. ImJahresschnitt erreichen die Sender SAT.1, ProSieben, kabel eins,sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku 2017 einenMarktanteil von 27,0 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember liegtProSiebenSat.1 TV Deutschland mit +3,6 Prozentpunkten vor derIP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, NITRO, RTLplus: 23,7% MA). Imvierten Quartal beträgt der Abstand +3,0 Prozentpunkte (IP-Gruppe:24,9% MA), im Jahresschnitt +1,6 Prozentpunkte (IP-Gruppe: 25,4% MA).Wolfgang Link, Vorsitzender der ProSiebenSat.1 TVDeutschland-Geschäftsführung: "Die Rückschau auf das Jahr 2017 fälltzweigeteilt aus. Unsere Sender waren insbesondere im Sommer nicht soerfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben. Im vierten Quartalkonnten wir dank der deutlich besseren Performance unseren Vorsprungauf die IP-Gruppe auf +3,0 Prozentpunkte ausbauen. In das Jahr 2018schaue ich sehr optimistisch: Wir haben auf unseren großen Senderneine gute Balance aus erfolgreichen, vertrauten Programmen und neuenund innovativen Formaten. Ganz besonders freue ich mich auf 'Das Dingdes Jahres' auf ProSieben."Die Ergebnisse der Sender:SAT.1: starker Aufwind zum Jahresendspurt Mit 8,8 ProzentMarktanteil legt SAT.1 im vierten Quartal wieder zu, das sind 0,8Prozentpunkte mehr als im dritten Quartal 2017 (Q3: 8,0% MA).Quotenrenner gab es im vierten Quartal morgens mit dem starken "SAT.1Frühstücksfernsehen" (bis zu 20,5% MA) wie auch abends mit denerfolgreichen Shows "The Voice of Germany" (ebenfalls bis zu 20,5%MA) und "LUKE! Die Woche und ich" (bis 18,0% MA) mit demAusnahmetalent und doppelten Comedypreis-Träger Luke Mockridge.Erfolgsgaranten über das gesamte Jahr gesehen waren der starkeAuftakt des US-Serien-Hits "Lethal Weapon" (11,2% MA), deutscheKinoproduktionen wie "Honig im Kopf" (23,2% MA) und "Fack ju Göthe"(23,0% MA), die Sketch-Comedy "Knallerkerle" (bis zu 19,0% MA), diebesten Staffeln von "Hochzeit auf den ersten Blick" (bis zu 16,0% MA)und "The Biggest Loser" in SAT.1 (bis zu 15,8% MA) sowie dasSport-Event des Jahres, der Super Bowl (bis zu 44,8% MA). SAT.1schließt das Jahr mit 8,4 Prozent (Relevanz-Zielgruppe Z. 14-59 J.:8,3% MA) und den Dezember mit 8,8 Prozent Marktanteil ab.ProSieben bleibt die klare Nummer 1 für junge Zuschauer imdeutschen Fernsehmarkt 2017 war für ProSieben ein eher schwierigesJahr: Dennoch behauptet sich der Sender mit großem Vorsprung alswichtigste Adresse für junge Zuschauer im deutschen TV. Mit 16,4Prozent Marktanteil ist der Sender klarer Marktführer für Zuschauerzwischen 14 und 29 Jahren. Zum Vergleich: Das Erste und das ZDFerreichen gemeinsam 8,2 Prozent der jungen Zuschauer - genau dieHälfte von ProSieben. In der klassischen Zielgruppe (Z. 14-49 J.)beendet ProSieben das Jahr traditionell auf Platz 2 imSender-Ranking: mit 9,5 Prozent Marktanteil. ProSieben konnte indiesem Jahr in allen Zielgruppen mit seinen Shows überzeugen: Dabeibrillierten vertraute Marken wie "Germany's next Topmodel - by HeidiKlum", "Schlag den Star", "Das Duell um die Welt", "Die beste Showder Welt" und "The Voice of Germany". Zudem punktete ProSieben mitneuen Shows wie "Beginner gegen Gewinner" mit Joko Winterscheidt,"Schlag den Henssler" und "Die Promi-Darts-WM 2017". Ebenfalls stark:das Wissens-TV auf ProSieben. ProSieben begeisterte mit "Galileo","Galileo Big Pictures", "Green Seven Report", "10 Fakten", "Ein Mann,eine Wahl" mit Klaas Heufer-Umlauf und "Uncovered" mit Thilo Mischkejunge Zuschauer für besondere Themen. Im Rahmen von "Green Seven"wurde ProSieben 2017 Patenonkel der kleinen Eisbärin Quintana aus demMünchner Tierpark Hellabrunn.kabel eins: starkes Factual-Entertainment und beliebteSpielfilm-Klassiker Mit Jahres-Spitzenwerten von bis zu 12,0 ProzentMarktanteil ("Stephen Kings Es") zählt kabel eins in 2017 zu denbeliebtesten Sendern für die Spielfilm-Klassiker.Überdurchschnittlich stark punktete kabel eins auch mit seineneigenproduzierten Factual-Entertainment-Formaten wie dererfolgreichen Doku "Rosins Restaurants" (bis zu 7,3% MA), derUndercover-Reportage "Achtung Abzocke" (bis zu 7,5% MA), dem "K1Magazin" (bis zu 7,8% MA), der SPIEGEL TV-Reihe "Die spektakulärstenKriminalfälle" (bis zu 5,0% MA) und "Die größten Trends 2017" (bis zu6,0% MA). Einzigartige Dokumentationen und ganze Themenwochen zu denGeburtstagen großer Weltstars wie "Die Arnold Schwarzenegger Story"(7,0% MA) zählen bei kabel eins zu weiteren Quoten-Garanten. ImDezember erreicht kabel eins 4,8 Prozent Marktanteil, das Jahr 2017schließt der Sender ebenfalls mit einem Marktanteil von 4,8 Prozentbei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab.sixx punktet mit Eigenproduktionen, Top-US-Serien für junge Frauenund exklusivem Web-Content Erfolgreich mit süßem Genuss, perfektemStyle und dem schönsten Gefühl! Die sixx-Eigenproduktionen mit Enievan de Meiklokjes ("Sweet & Easy - Enie backt", "Das Foodmagazin"),Janin Ullmann ("Boom my Room", "red.Style") und Paula Lambert ("Paulakommt!", "Mein erstes Mal") punkteten 2017 mit Marktanteilen zum Teildeutlich über Senderschnitt. Ebenso beliebt waren die US-Serien inErstausstrahlung: "The 100" und "The Originals" sowie die finaleStaffel der "Vampire Diaries" erreichten vor allem in dersixx-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen hervorragendeWerte. Mit 1,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ist der Dezember derbeste Monat des Jahres. Insgesamt kommt sixx 2017 im TV auf einenMarktanteil von 1,2 Prozent (Z. 14-49 J.) bzw. 1,7 Prozent (F. 14-39J.). Digital sehr gefragt: Mit rund 800.000 Facebook-Fans, bis zu 22Millionen Facebook-Kontakten im Monat, 225.000 Twitter-Followernsowie Web-exklusiven Clips rund um Themen wie DIY, Backen oder Sexhat sich sixx als Multichannel-Brand weiter etabliert.Rekordjahr für SAT.1 Gold! Was für ein glänzendes Jahr: SAT.1 Goldschließt 2017 mit einem Rekord-Marktanteil von 1,5 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab (+0,1Prozentpunkte vs. 2016) und liefert mit dem vierten Quartal auch nochdas beste seit Senderstart (1,7% MA). Für diese Gold-Quoten sorgteder gelungene Mix aus beliebten Kult-Serien und neuen,eigenproduzierten Formaten wie "Haustier sucht Herz" (bis zu 2,1%MA), "Lenßen live" (bis zu 1,7% MA), "Im Kopf des Verbrechers" (biszu 2,3% MA) und "Wunderwelt Wissen" (bis zu 2,6% MA). In derRelevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen erzielt SAT.1 Golddas stärkste vierte Quartal seit Senderstart (2,8% MA) und bestätigtden sehr guten Jahresmarktanteil von 2,5 Prozent (2016: 2,5% MA). Am17. Januar 2018 feiert SAT.1 Gold seinen fünften Geburtstag.Bestwert! ProSieben MAXX feiert mit 1,4 Prozent Marktanteil dasbeste Jahr seit Senderbestehen Bärenstarkes Jahr für ProSieben MAXX:Der Männersender feiert 2017 mit hervorragenden 1,4 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Das ist das besteJahr seit Senderbestehen und ein Plus von +0,3 Prozentpunkten imVergleich zum Vorjahr (2016: 1,1% MA). Besonders erfreulich:ProSieben MAXX performt auf nahezu allen Zeitslots besser als 2016.Zu den Erfolgsformaten 2017 zählten neben den Live-Übertragungen von"ran Football" am Sonntagabend (bis zu 6,4% MA) auchSports-Entertainment wie "SmackDown" und "RAW" (beide bis zu 3,7%MA). Auch mit Anime-Filmen zur Prime Time (bis zu 3,8% MA) oder demeSports-Magazin "ran eSports" (bis zu 3,8% MA) punktete der Senderbeim TV-Publikum. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Männer schließt ProSieben MAXX das Jahr mit sehr starken2,7 Prozent Marktanteil ab.Konstant steigend: kabel eins Doku legt zu kabel eins Dokusteigert sich 2017 kontinuierlich und schließt sein erstes komplettesSender-Jahr erfolgreich mit 0,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ab.In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 40-64 J.) wächst kabel eins Dokuauf 0,4 Prozent Marktanteil. Frische Programmfarben, verlässlichesGrid: Die neuen Labels "So schmeckt die Welt", "Traumhäuser weltweit"und "Alte Schätze neu entdeckt" werden seit ihrem Start im Herbstsehr gut angenommen und erzielen mit Formaten wie "Amazing Spaces","Rick der Restaurator" oder "Kultautos" Topwerte von bis zu 1,9Prozent. Auch der neue Samstagabend punktet beim Publikum mitDoku-Serien wie "Unerklärliche Phänomene", die sehr gute Marktanteilevon bis zu 1,4 Prozent erreichen.Ausblicke auf die Programmhighlights der einzelnen Sender imersten Quartal 2018 finden Sie auf den jeweiligen Presselounges, z.B.auf www.presse.SAT1.de , www.presse.prosieben.de usw.Basis: Alle TV-HH DE [deutschsprachig]. Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research. 