ProSiebenSat.1 TV Deutschland im August 2017

Unterföhring (ots) - Im August verzeichnen die Sender derProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH - SAT.1, ProSieben, kabel eins,sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - einenMarktanteil von 26,2 Prozent. Kleine ganz groß: SAT.1 Gold undProSieben MAXX wachsen erneut jeweils um +0,1 Prozentpunkte. ImVergleich: Die Sender der IP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv,NITRO, RTLplus) schließen den August 2017 mit einem Monatsmarktanteilvon 24,7 Prozent. Der Abstand zu den Sendern der ProSiebenSat.1 TVDeutschland beträgt damit +1,5 Prozentpunkte.Die Senderergebnisse im Einzelnen:SAT.1: Der große Bruder verhilft zu leichtem Wachstum Die fünfteStaffel von "Promi Big Brother" legt im Vergleich zum Vorjahr um +0,2Prozentpunkte zu und erzielt im Schnitt 12,9 Prozent Markanteil. AuchCrime-Serien-Hits wie "Criminal Minds: Beyond Borders" (bis zu 10,9%MA) oder "Navy CIS" (bis zu 10,1% MA) tragen dazu bei, dass SAT.1 imAugust wieder gut zulegt und den Monat mit einem durchschnittlichenMarkanteil von 8,5 Prozent (8,4% MA bei Z. 14-59 J.) abschließt. DerSeptember bringt neben umfassenden Berichterstattungen zurBundestagswahl 2017 - u.a. "Das TV-Duell: Merkel - Schulz" (3.9.) und"Faktenchecks" mit Claus Strunz (13. und 20.9.) neue,eigenproduzierte TV-Movies mit Starbesetzung (u.a. Oliver Mommsen,Jasmin Schwiers, Tom Beck, Diana Amft, Jasmin Gerat), die neuenStaffeln von "Genial daneben" und "Paul Panzers Comedy Spieleabend"am Fun Freitag (8.9.) sowie kulinarische Höhepunkte amSonntag(vor)abend mit der neuen Staffel "Das große Backen" und denPromiausgaben von "The Taste" (beides ab 10.9.).ProSieben freut sich auf "Das Duell um die Welt", "Kiss Bang Love"und "Schlag den Henssler" Der August hätte besser laufen dürfen:ProSieben schließt den Sommermonat mit 11,3 Prozent Marktanteil inseiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) und 8,3 Prozent Marktanteilbei den 14- bis 49-Jährigen ab. Zum Start in den Herbst setzt derSender verstärkt auf Shows: Zum ersten Mal live kommt die Erfolgsshow"Das Duell um die Welt" mit Joko & Klaas am Samstag, 9. September2017. Für Steffen Henssler heißt es drei Wochen später zum ersten Mal"Schlag den Henssler". Und ab Donnerstag, 14.September 2017, wird in"Kiss Bang Love" zum ersten Mal wild in der Prime Time geküsst. "TheVoice of Germany" startet im Oktober auf ProSieben und in SAT.1.kabel eins: stark mit Dokumentation, Spielfilm-Klassikern undMagazinen Im August punktet kabel eins mit der exklusiven Doku "DieArnold Schwarzenegger Story" (7,0% MA) und Spielfilm-Klassikern wie"Die Truman Show" oder "Cool Runnings" (bis zu 6,9% MA). Dieeigenproduzierten Magazine "Abenteuer Leben täglich", "AbenteuerLeben am Sonntag" und das "K1 Magazin" überzeugen zudem mit Topwerten(bis zu 8,1% und 6,1% MA). Den August schließt kabel eins mit einemMarktanteil von 4,7 Prozent ab. Ausblick September: In der "VierFäuste am Sonntag"-Spielfilm-Reihe sorgen Bud Spencer und TerenceHill am Sonntagabend für Recht und Ordnung (ab 3.9.). DieKriminal-Reihe "Die schlimmsten Verbrechen der Welt" zeigt inweltweiter Erstausstrahlung zahlreiche Fälle, die Geschichte machten(ab 5.9.).sixx stabil im August: gute 1,2 Prozent Marktanteil Janin Ullmannbegeistert auf sixx in "Boom my Room" mit sehr guten Marktanteilenvon bis zu 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Auch"The Originals" punkten mit Spitzenwerten von bis zu 1,5 Prozent, beiden 14- bis 39-jährigen Frauen mit bis zu 4,1 Prozent Marktanteil.Den August schließt sixx mit einem stabilen Marktanteil von 1,2Prozent ab. In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährgen Frauenliegt der Monatsmarktanteil bei guten 1,7 Prozent. Im Septembertrifft Sex-Expertin Paula Lambert in der zweiteiligenPrime-Time-Reportage "Mein erstes Mal - Love, Sex & other stories"(6. und 13.9.) auf Menschen, die ihre Premiere zu verschiedenSex-Themen noch vor sich haben.Spitzenmonat für SAT.1 Gold: 1,7 Prozent Marktanteil im AugustSAT.1 Gold legt weiter zu und schließt den August 2017 mit dem bestenWert seit über zwei Jahren ab: 1,7 Prozent Marktanteil. Besondersüberzeugten die Dokumentationen "Dem Tod auf der Spur - Die Fälle desProf. Tsokos" sowie "Die Akte Diana - Tod einer Prinzessin" (bis zu2,6% und 2,5% MA). Stark bleibt der Sender in der Relevanz-Zielgruppeder 40- bis 64-jährigen Frauen: 2,6 Prozent Marktanteil. AusblickSeptember: neue Folgen von "Im Kopf des Verbrechers" mit Joe Bausch(ab 3.9.), Start der fünfteiligen Prime-Time-Reihe "Haustier suchtHerz" mit Jochen Bendel und im Anschluss die Doku "Die Tierärzte -ein Beruf aus Leidenschaft" (beide ab 21.9.).1,5 Prozent! ProSieben MAXX feiert den besten August seitSenderstart ProSieben MAXX bestätigt seine gute Form und schließt denMonat mit hervorragenden 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen ab. Das ist der beste August seit Senderstart und einkräftiges Plus von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat(August 2016: 1,0% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.)erreicht der Sender starke 3,2 Prozent Marktanteil. Die Highlights imSeptember: Am 7. September startet eine neue Staffel von "EvilScience" mit "Evil" Jared Hasselhoff, und ab 10. September geht esauf ProSieben MAXX wieder ran an die NFL - und zwar#jedenverdammtenSonntag!kabel eins Doku erfolgreich in der Daytime kabel eins Doku punktetim August unter anderem mit seinen Daytime-Formaten. "Amazing Spaces- So wohnt sonst keiner" erzielt Topwerte von bis zu 1,9 ProzentMarktanteil. Den August schließt der jüngste Sender vonProSiebenSat.1 TV Deutschland erneut mit einem gutenMonatsmarktanteil von 0,4 Prozent ab. 