ProSiebenSat.1 TV Deutschland im April: weiter Wachstum im TV und im Netz

Unterföhring (ots) - Die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschlandhalten sich im Vergleich zum Vormonat mit 28,7 Prozent Marktanteilauf starkem Niveau. Ein Plus von +0,2 Prozentpunkten erreichen SAT.1,ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und kabeleins Doku gemeinsam versus Vorjahresmonat (April 2018: 28,5 % MA).Digital erfolgreich: Die Video Views über alle Plattformenverzeichnen erneut ein sehr gutes Plus von 14 Prozent im Vergleichzum Vorjahresmonat April 2018.Die Senderergebnisse im Einzelnen:ProSieben liegt im April weiter auf Erfolgskurs für 2019 Weiter inder Erfolgsspur: Mit 10,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) liegtProSieben in den ersten vier Monaten 2019 satte +0,8 Prozentpunkteüber den ersten Monaten des Jahres 2018. Im zehnten Monat in Folgeliegt ProSieben mit 9,6 Prozent Marktanteil im April auf oder überden Werten des Vorjahresmonats. Dabei sorgt die Doku "LeavingNeverland" mit dem dazugehörigen "Leaving Neverland - Das ProSiebenSpezial" für den erfolgreichsten ProSieben-Samstag im April. Diegrößte Erfolgsgeschichte schreibt "Germany's next Topmodel - by HeidiKlum". Die Modelshow steigert sowohl im TV als auch digital ihreReichweiten. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt im April die Zahl der#GNTM-Video Views um 10 Prozent zu. Das große #GNTM-Finale steigt am23.5. live aus Düsseldorf. Die Arena ist natürlich schon ausverkauft.Starke emotionale Marken, starke Daytime und tolle Spielfilme:SAT.1 legt im April zu Die spektakuläre Abnehm-Show "The BiggestLoser" überzeugt zum zehnjährigen Jubiläum mit bis zu 15,2 ProzentMarktanteil und einem grandiosen Finale (13,9 % MA). Julia Leischikholt mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich!" gleich zum Startsehr gute 11,2 % MA. "The Voice Kids" hat mit den Schwestern Mimi undJosefin zum ersten Mal ein Sieger-Duo und steigert sich mit rund 17,4Mio. Video Views über alle Plattformen im April um 59 Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Daytime erfreut mit Topwerten(u.a. "Auf Streife - Die Spezialisten" mit bis zu 17,9 % MA; das"SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit bis zu 20,0 % MA). Und Harry Potterist immer für einen Zauber gut ("Harry Potter und der Stein derWeisen", 13,4 % MA). SAT.1 legt im April 2019 um +0,3 Prozentpunktezu und schließt den Monat mit 8,2 Prozent Marktanteil ab (Z.14-49 J.;Relevanz-ZG. Z. 14-59 J.: 8,0 % MA). Top-Start im Mai: Mit "Top ChefGermany" holt SAT.1 ab 8.5. die Mutter aller Kochshows zum ersten Malins deutsche Fernsehen - mit Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann in derJury.Quoten-Hoch in Orange: kabel eins feiert besten Monat seit vierJahren Rekord-Monat: kabel eins feiert im April mit 5,6 Prozent denbesten Monatsmarktanteil seit Juni 2015. Zum neunten Mal in Folgesteigen die TV-Monatszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. DieVideo Views auf den digitalen Plattformen vervierfachen sichgegenüber dem April 2018. Rekord-Tag: Kultfilme mit Bud Spencer undTerrence Hill bescheren kabel eins am Ostersonntag 7,6 ProzentMarktanteil und damit den erfolgreichsten Tag seit einem Jahr.Zeitweise war der Sender mit bis zu 11,9 Prozent sogar Marktführer.Rekord-Format: Das Vorabendprogramm zeigt sich einmal mehr inbestechender Form - im April allen voran "Mein Lokal, Dein Lokal".Der Gastro-Wettkampf markiert mit 10,5 Prozent einen Allzeitbestwert."Achtung Abzocke" mit Peter Giesel kehrt mit sehr guten 6,2 Prozentin die Prime Time am Donnerstag zurück. Im Mai starten ab 12.5. die"Bus Babes" durch, und "Unser Kiosk" geht am 16.5. in die zweiteStaffel.Wow-wau! sixx holt starke Quoten mit neuer Eigenproduktion "DerWelpentrainer" Junge Frauen lieben den "Welpentrainer" und seinekleinen Hunde-Schüler auf sixx: Die neue Eigenproduktion holt imApril bis zu 4,4 Prozent Marktanteil in der sixx-Relevanz-Zielgruppeder 14- bis 39-jährigen Frauen. Richtig stark entwickelt sich auchdie Telenovela "Total Dreamer" mit Quoten von bis zu 5,2 Prozent indieser Zielgruppe. Auf den digitalen Plattformen wächst sixx bei denVideo Views um sensationelle 43 Prozent im Vergleich zum April 2018und um 22 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Bei den TV-Quotenerreicht sixx im April 1,2 (Z. 14-49 J.) und 1,6 Prozent (F. 14-39J.) Marktanteil.Jahresbestwert für SAT.1 GOLD: sehr gute 1,6 Prozent Marktanteilim April SAT.1 GOLD startet mit einem Jahresbestwert von 1,6 ProzentMarktanteil in das zweite Quartal 2019 (Z. 14-49 J., +0,1Prozentpunkte vs. März 2019). Spitzenwert auch in derRelevanz-Zielgruppe: Bei den 40- bis 64-jährigen Frauen wächst SAT.1GOLD um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat und schließt denApril mit hervorragenden 3,0 Prozent Marktanteil ab. Im Mai öffnetSAT.1 GOLD wieder die Herzen der Tierliebhaber mit "Der Tierarzt vonYorkshire" (ab 9.5.), der zweiten Staffel von "Praxis Dr. Dreesen -Ein Hof für Tiere" (ab 16.5.) und einem großen "Tiertag" (am 30.5.)."Unsere kleine Farm" (ab 13.5.) ergänzt die Kultserien am Nachmittag.Bester NFL Draft! ProSieben MAXX überzeugt im April mit Anime undUS-Sport Sport bleibt Trumpf - und beschert ProSieben MAXX im Aprilneue Bestwerte: Die nächtliche Übertragung des NFL Draft 2019 erzieltmit einem durchschnittlichen Marktanteil von 5,1 Prozent bei den 14-bis 49-Jährigen den bislang stärksten Wert. Auch das US-Sport-Magazin"Locker Room" überzeugt mit bis zu 4,9 Prozent auf dem Männersender.Am Nachmittag erzielt der Sender mit Anime-Serien wie "Naruto"regelmäßig Spitzenwerte von bis zu 5,3 Prozent. ProSieben MAXX bleibtklar auf Kurs und schließt den Monat stabil mit guten 1,6 ProzentMarktanteil ab (Z. 14-49 J., April 2018: 1,6 % MA). In seinerRelevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kommt der Senderauf gute 2,2 Prozent Marktanteil. Programm-Highlights im Mai sindu.a. ab 6.5. die Free-TV-Premieren der neuen Staffeln von "The Flash"(montags, 20:15 Uhr) und "Gotham" (21:55 Uhr).Erfolgreiche Verschwörungswoche und starker April für kabel einsDoku kabel eins Doku bestätigt mit 0,9 Prozent Monatsmarktanteilseine gute Form und steigert sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um50 Prozent. Die Sonderprogrammierung "Geheimnisvolle Theorien - DieVerschwörungswoche" überzeugt mit sehr guten Tagesmarktanteilen vonbis zu 1,5 Prozent und Formaten wie "Einfach rätselhaft - mit ZacharyQuinto" mit bis zu 2,1 Prozent Marktanteil. Highlights im Mai:"Englands Straßen-Cops" gehen ab 3.5. freitags um 20:15 Uhr aufStreife. Im Anschluss kommt "Vorläufig festgenommen! 24 Stunden inGewahrsam" - ebenfalls in deutscher Erstausstrahlung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | GoogleAnalytics I Webtrekk I ProSiebenSat.1 TV Deutschland | BusinessIntelligence Erstellt: 01.05.2019 für den Zeitraum 01.04.-30.04.2019;vorläufig gewichtet: 27.04.-30.04.2019. Gruppen-Marktanteile:Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. allerNachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnenSendermarktanteile ist deshalb möglich. 