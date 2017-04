ProSiebenSat.1 TV Deutschland: 26,8 Prozent Marktanteil im März 2017

Unterföhring (ots) - Die deutschen Free-TV-Sender derProSiebenSat.1 Group - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - schließen den März 2017mit einem Marktanteil von 26,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern ab. Der Abstand zu den Sendern der IP-Gruppe (RTL, VOX,Super RTL, n-tv, RTL Nitro, RTLplus) beträgt damit +1,1 Prozentpunkte(IP-Gruppe März 2017: 25,7% MA). Der Quartalswert: Im 1. Quartal 2017erzielen die deutschen Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1 Group einemMarktanteil von 26,8 Prozent (IP-Gruppe Q1 2017: 26,6% MA).Die Senderergebnisse im Einzelnen:SAT.1: Schöne Erfolge für neuen Fun Freitag und Sonntagsshows"Genial daneben" feierte am neuen SAT.1-Fun Freitag eingroßartiges Comeback und überzeugt mit bis zu 13,8 ProzentMarktanteil. Die Abnehm-Show "The Biggest Loser" (bis zu 15,8% MA)kann am Sonntagvorabend ebenso punkten wie das wunderschöne "TheVoice Kids"-Finale mit 12,2 Prozent Marktanteil. Den Monat Märzschließt SAT.1 mit 8,5 Prozent ab (Z. 14-49 J.; 8,5% MA bei Z. 14-59J.). Im April stehen u.a. an: Das "The Biggest Loser"-Finale in derSonntags-Prime (2.4.), die neue "Klinik am Südring" in der Daytime(ab 3.4.), der Cybermobbing-Thementag rund um den aufwühlenden Film"Nackt. Das Netz vergisst nie" mit Felicitas Woll in der Hauptrolle(4.4.), "Das große Promi Backen" (ab 12.4.) und last but not leastdie große Sonntagabendshow "Little Big Stars" mit Thomas Gottschalk(ab 23.4.).ProSieben: Marktführer für junge ZuschauerProSieben im Aufwärtstrend: Der Sender legt im Vergleich zu denersten Monaten des Jahres im März kräftig zu und erreicht gute 10,0Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Für jungeZuschauer (Z. 14-39 J.) war der Sender mit sehr schönen 13,5 Prozentklarer Marktführer. Großen Anteil am guten Ergebnis hatten die Shows"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", "Schlag den Star", "CIRCUSHALLIGALLI" und "Kiss Bang Love", die alle mit Spitzenwertenüberzeugten. Ebenfalls stark: Die US-Serien "Grey's Anatomy","Lucifer" und natürlich "The Big Bang Theory". In den April startetProSieben mit großen Shows: "Die große ProSieben VölkerballMeisterschaft" kommt heute live aus Halle, Westfalen. Eine Wochespäter (8.4.) trifft der vegane Star-Koch Attila Hildmann bei "Schlagden Star" auf Comedian Luke Mockridge.kabel eins erfolgreich mit Factual EntertainmentDie zehnte Staffel der Erfolgs-Doku "Rosins Restaurants" mitSternekoch Frank Rosin beschert kabel eins Topwerte von bis zu 7,3Prozent Marktanteil. Auch das Magazin "Abenteuer Leben täglich" mitModeratorin Seraphina Kalze überzeugt mit bis zu 7,6 ProzentMarktanteil. Den März schließt kabel eins mit einem Marktanteil von4,6 Prozent ab (alle Angaben Z.14-49 J.). Neue Dokumentation imApril: Psychiater Michael Thiel begleitet in "Raus aus dem Zwang -Messie trifft Putz-Neurotiker" Menschen, die unterschiedlicher nichtsein können, in ein neues Lebensgefühl (ab 18.4.).sixx überzeugt mit Mädelsabend und Weltfrauentags-ProgrammStabile Quoten für sixx im März: Der weiblichste aller Sender holt1,1 Prozent Marktanteil bei den 14 bis 49-Jährigen und 1,7 Prozent inseiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen. Sehr gutlief es am Mädelsabend (Montag) mit den "Gilmore Girls" und der neuenStaffel "The Royals" sowie für die Sonderprogrammierung in der Prime-und Late-Prime am Weltfrauentag (8.3.). Für das Ostergebäck hat sixxim April viele neue Ideen: Enie van de Meiklokjes zeigt in neuenFolgen "Sweet & Easy - Enie backt" ab 8.4. um 16:55 Uhr Backen mitWow-Effekt und trotzdem ganz easy.SAT.1 Gold mit leichtem WachstumSAT.1 Gold wächst - und schließt den Monat März mit einemMarktanteil von 1,3 Prozent ab (Z. 14-49 J.: +0,1 Prozentpunkte imVgl. zum Februar; Relevanz-ZG F. 40-64 J.: 2,3% MA, +0,2Prozentpunkte). Besonders erfolgreich lief die dritte Staffel von"Lenßen live" mit bis zu 1,7 Prozent Marktanteil (F. 40-64 J.: bis zu3,3% MA). Ausblick April: In "Ulrich Meyer - Meine Service Akte" gibtder Journalist und Moderator wertvolle Tipps aus seinem neuenLoft-Studio, und spannende Themen präsentiert Moderator Thomas Ohrnerin der neuen Staffel von "Wunderwelt Wissen" (beides ab 6.4.). Mit"Cops Maastricht" startet eine neue Crime-Serie bei SAT.1 Gold (ab21.4., Free-TV-Premiere).Guter März für ProSieben MAXX / Viele Neustarts im AprilProSieben MAXX schließt den März mit guten 1,1 Prozent Marktanteilbei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab und liegt damit +0,1Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (März 2016: 1,0% MA). In seinerRelevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer erzielt der Sendersehr gute 2,1 Prozent Marktanteil. Highlights im April: Ab Mittwoch,5.4., zeigt ProSieben MAXX mit "RAW" noch mehr Wrestling. Außerdemneu: "extreme Jobs mit Niels-Peter Jensen" (ab 6.4.) und frischesUS-Factual-Entertainment von DIY Network ab 8.4. am Samstagabend,u.a. mit "Treehouse Guys".kabel eins Doku punktet mit kulinarischen AbenteuernGewinner des Monats bei kabel eins Doku: Anthony Bourdain. DerEmmy-Preisträger erzielt mit seiner Doku-Serie "KulinarischeAbenteuer" Topwerte von bis zu 1,9 Prozent (Z. 14-49 J.) bzw. 2,6Prozent (M. 40-64 J.). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 40- bis64-jährigen Männer schließt kabel eins Doku den März mit einemMonatsmarktanteil von 0,3 Prozent ab (Z. 14-49 J.: 0,2% MA).Highlight im April: Die Real-Crime-Reihe "Homicide Hunter" startet am12.4. in deutscher Erstausstrahlung.Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU).Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience Research. Erstellt: 01.04.2017 für den Zeitraum01.03.-31.03.2017; vorläufig gewichtet: 28.-31.03.2017.Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. allerNachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnenSendermarktanteile ist deshalb möglich. 