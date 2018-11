ProSiebenSat.1: Schlechte Neuigkeiten belasten!

Das war ja ein Hammer bei der ProSiebenSat.1 Aktie: Nach der Vorlage der Zahlen zum 3. Quartal brach die Aktie ein. Das lag weniger an den Zahlen an sich, als vielmehr am Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr, der korrigiert = nach unten angepasst wurde. Konkret: Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr bei rund 4 Mrd. Euro liegen. Das wäre dann kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.