ProSiebenSat.1 Media vs. Disney: Warum das Mouse-House die bessere Wahl sein könnte

Es wird mal wieder Zeit für ein spannendes Duell. Heute geht es hierbei nun allerdings nicht um zwei Dividendenaktien, die wir auf dem Prüfstand stellen, sondern um zwei etwas andere Aktien: nämlich ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) und Walt Disney (WKN: 855686).

Beide Unternehmen zahlen zwar prinzipiell auch eine Dividende – allerdings ist dieser Aspekt für uns heute irrelevant. Denn es geht unterm Strich um nicht weniger als um die Frage, warum das House of the Mouse, wie Walt Disney ebenfalls gerne mal genannt wird, möglicherweise aktuell die bessere Wahl für alle langfristig orientierten Investoren sein könnte.

Das hat ProSiebenSat.1 Media gegenwärtig zu bieten

Beim Blick auf die aktuellen Zahlen könnte hingegen auch ProSiebenSat.1 Media eine durchaus interessante Value-Chance sein. Gegenwärtig kommt der Medienkonzern so beispielsweise auf ein 2018er-Ergebnis in Höhe von 2,36 Euro je Anteilsschein, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 14,12 Euro lediglich einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp unter 6 entspricht. Durchaus eine preiswerte Bewertung.

Nichtsdestoweniger sind die Gründe, weshalb die Aktie von ProSiebenSat.1 Media derzeit so niedrig bewertet wird, alles andere als erfreulich. So hat der Medienkonzern noch immer damit zu kämpfen, dass viele Zuschauer gegenwärtig eher dem klassischen TV-Format abschwören und vermehrt zum Streaming hinüberwechseln. Eine Entwicklung, gegen die ProSiebenSat.1 Media scheinbar noch kein Wundermittel gefunden hat.

Angesichts dieser Probleme ist in den vergangenen Quartalen zudem auch das Wachstum gänzlich zum Erliegen gekommen. Genau genommen entspricht dieser 2018er-Ergebniswert je Aktie sogar einer moderaten Verschlechterung im Jahresvergleich von 4 Cent. Der deutsche Medienkonzern dürfte daher auch weiterhin als angeschlagen gelten.

Das macht Walt Disney derzeit besser

Ganz anders verhält es sich gegenwärtig bei den US-Amerikanern von Walt Disney. Zwar ist die Aktie gegenwärtig bei einem Aktienkursniveau von 112,52 US-Dollar sowie einem 2018er-Ergebnis in Höhe von 8,40 US-Dollar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,5 eindeutig höher bewertet. Allerdings scheint Disney operativ derzeit auch die besseren Weichen zu stellen.

Neben einem riesigen Berg von Content sowie einer nach wie vor funktionieren Freizeitpark-Sparte arbeitet Disney gegenwärtig nämlich mit Hochdruck daran, einen eigenen Streaming-Dienst zu etablieren, der bereits in diesem Jahr zumindest in den USA auf den Markt kommen soll. Weitere Veröffentlichungen auch in anderen Staaten sind zudem für die kommenden Jahre geplant.

Disney reiht sich mit diesem Geschäftsmodell somit in eine interessante Reihe der etablierten Streaming-Größen wie Netflix und Amazon ein. Bloß mit dem Vorteil, dass der Mickey-Mouse-Konzern bereits über Tonnen von zugleich auch qualitativ hochwertigem und beliebtem Content verfügt, der den bisherigen Anbietern reichlich Konkurrenz machen dürfte.

Oder um es ganz explizit zu formulieren: Bei einem Vergleich der bisherigen Geschäftsmodelle von ProSiebenSat.1 Media und Walt Disney dürfte das Mouse-House definitiv die spannenderen Ansätze verfolgen. Und möglicherweise zudem über die besseren Content-Mittel verfügen, um sich einen Platz in den Reihen der großen Streaming-Giganten sichern zu können.

Für mich wäre die Wahl daher klar

Sofern ich mich daher an dieser Stelle zwischen den beiden Aktien entscheiden müsste, wäre für mich die Wahl ganz klar. Denn lediglich ein Medienkonzern scheint gegenwärtig an einer zukunftsfähigen Streaming-Lösung zu arbeiten, während sich das deutsche Pendant noch immer mit seinen operativen Problemen herumzuplagen scheint.

Allerdings bleibt es, wie üblich, deine Entscheidung, ob du unterm Strich zu einer ähnlichen Einschätzung kommst.

