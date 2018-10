ProSiebenSat.1 Media: Das sollten Sie zu dieser Aktie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Gestern konnte die Aktie von ProSiebenSat.1 zunächst zulegen, ehe der Wert am Nachmittag etwas ins Minus abgleitete. Derzeit steht die Aktie bei 22,46 Euro. Aktuell ist ein Seitwärtstrend aktiv, der sich auch bereits in den letzten Monaten zeigte. Ein Wechsel in einen Aufwärtstrend ist möglich, dazu müsste der Kurs allerdings bis über die 100-Tagelinie ansteigen. Diese liegt nur ganz knapp oberhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.