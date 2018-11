ProSiebenSat.1 Media: Die Zeit läuft gegen das Unternehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media war mal ein Highflyer am deutschen Aktienmarkt. Zwischenzeitlich sogar mal zum Pennystock mutiert, schaffte der Konzern die Trendwende und die Aktie stieg und stieg. In der Spitze notierte sie dann sogar über 50,00 Euro, stieg in den DAX auf und war phasenweise ein echter Anlegerliebling, auch wegen der hohen Dividende. Doch das war einmal und ich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.