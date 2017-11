ProSiebenSat. 1 Media: Die TV-Aktie kämpft sich wieder zurück!

Liebe Leser,

am heutigen Handelstag konnte sich die ProSiebenSat. 1 Media-Aktie zwischenzeitlich an die Spitze des DAX setzen, musste am Ende des Tages aber dem Gasehersteller Linde den Vortritt lassen. Unter dem Strich konnte die Aktie einen Tagesgewinn von mehr als 2 % verbuchen. Zu beachten ist jedoch, dass die Aktie zuletzt auch massiv an Wert verloren hat und damit hier zunächst Verluste wieder reingeholt werden müssen.

Bisherige Jahresbilanz spricht Bände: Kursverlust von -26,65 %!

Trotzdem hat sich bei der Aktie vor ein paar Wochen aus charttechnischer Sicht eine Einstiegsgelegenheit geboten, die nun mit kräftigen Kursgewinnen belohnt wird. Gestützt wurde der Kursanstieg durch eine überverkaufte Marktphase im Relative Stärke Index. Inzwischen notiert der RSI aber wieder oberhalb der 30-Punkte-Marke.

Charttechnische Analyse: Wo kann ich meine Gewinne nun absichern?

Aufgrund des weiterhin bestehenden Abwärtstrends kann es sich bei der Gegenbewegung nur um ein zeitlich begrenztes Ereignis handeln, deshalb kann eine Absicherung hier Sinn machen. Möglich wäre es zum Beispiel einen Stoppkurs unterhalb von 24,50 Euro zu platzieren. Auf der Oberseite finden sich Kursziele bei 27,30 Euro, 27,91 Euro sowie bei 31 Euro.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.