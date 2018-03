ProSiebenSat.1 Media SE: Tschüss, DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Liebe Leser,

nun war es also so weit: Der 19. März markierte für die Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE ein negatives Ereignis, nämlich das Verlassen des DAX. Mit Wirkung dieses Tages wechselten die ProSiebenSat.1 Media SE-Aktien vom DAX in den MDAX. Die Performance dieser Aktien wird deshalb nun nicht mehr die Performance des DAX direkt mitbestimmen, wie es zuvor der Fall war.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.